Von Johannes Aumüller

Tadej Pogacar hat nicht nur drei Wochen lang erbittert um den Gesamtsieg bei der Tour de France gekämpft, er hat in dieser Zeit auch allerlei unterhaltsame Bilder produziert. Am ersten Ruhetag radelte der Slowene durch die Straßen von Clermont-Ferrand und kaute dabei ein Baguette. Am zweiten Ruhetag sprang er per Rückwärtssalto vom Beckenrand in den Hotelpool. Und zwischendurch versuchte er, besondere Fanwünsche zu erfüllen. Ein kleines Mädchen hielt im Zielbereich ein Plakat mit selbstgestalteter Botschaft hoch: Gelingt ihr ein Selfie mit Pogacar, kauft der Vater ihr ein Kaninchen. Also ging Pogacar hin und ließ sich ablichten.

Von Jonas Vingegaard gab es an den Ruhetagen keine netten Bilder aus dem Ess- oder Entertainmentbereich. Es gab nicht mal eine offizielle Pressekonferenz. Und Karnickel-Käufe wegen Vingegaard wären noch nachzuweisen.

Ein Sieg bei einer Tour de France steht nie für sich allein, er bemisst sich auch immer daran, ob es einen ebenbürtigen Konkurrenten gibt - und wie dieser Konkurrent so gestrickt ist. Das dicke Geschichtsbuch der Rundfahrt ist voll mit großen Zweikämpfen, die auch von der Unterschiedlichkeit ihrer Protagonisten lebten. In den Sechzigern duellierten sich Jacques Anquetil und Raymond Poulidor, später Bernard Hinault und Laurent Fignon, um die Jahrtausendwende Lance Armstrong und Jan Ullrich.

Die Abstände sind immens: Der 17. hat schon mehr als eine Stunde Rückstand

Und seit drei Jahren also: Vingegaard versus Pogacar. Im Sommer 2023 heißt der Sieger ganz klar Vingegaard. Theoretisch kann ihm Pogacar das Gelbe Trikot auf der Vogesen-Etappe am Samstag zwar noch entreißen. Aber das ist angesichts eines Vorsprungs von rund siebeneinhalb Minuten etwa so wahrscheinlich wie das Szenario, dass zum Tour-Ende am Sonntag in Paris ein Baguette kauendes Kaninchen mit einem Rückwärtssalto in den Fontaine des Fleuves auf dem Place de la Concorde hüpft.

Jonas Vingegaard, 26, ist bis auf Weiteres das Maß der Dinge in der Radwelt. Schon im Vorjahr bezwang er Pogacar, seinerseits Tour-Sieger 2020 und 2021, diesmal tat er es nach einem Einbruch des Slowenen auf der Königsetappe noch deutlicher - vom Rest des Feldes ganz zu schweigen. Der Drittplatzierte ist mehr als zehn Minuten entfernt, der 13. mehr als eine Dreiviertelstunde, der 17. mehr als eine Stunde. Abstände wie in einer anderen Zeit.

Es ist immer wieder bemerkenswert, sich die Biografie des Dänen im Schnelldurchgang anzusehen. Lange war Vingegaard nur ein zweitklassiger Amateur, der nebenbei in der Fischfabrik schuftet. Erst 2018 - da war er schon 21 - entdeckten ihn eher zufällig die Scouts von Jumbo-Visma, dem Team, das fast parallel einen Ex-Skispringer (Primoz Roglic) in einen Siegfahrer für große Radrundfahrten verwandelte. Jetzt war der Fischermann dran. Noch vor dem Tour-Start 2021 kannte Vingegaard quasi niemand, dann startete er durch: Zweiter beim Tour-Debüt, 2022 der erste Sieg, nun folgt der zweite.

Vingegaards Mannschaft gilt als die professionellste im Peloton

Wer sich dem Phänomen Vingegaard nähert, muss ihn immer auch im Gegenschnitt zu seinem Rivalen Pogacar sehen. Nicht immer, aber oft ließen sich die großen Duelle der Tour-Historie zuspitzen in eine Auseinandersetzung zwischen einem kühlen Taktiker und einem Volkshelden. Bei Vingegaard und Pogacar ist das nicht ganz so eindeutig, aber es gibt eine Tendenz, und die beiden sind auch recht unterschiedlich.

Pogacar, 24, liebt es, sich zu inszenieren, nicht nur abseits der Rennen, auch während der Fahrt flirtet er gerne mal mit den Kameras der Begleitmotorräder. Vingegaard präsentiert sich meist ruhiger und emotionsärmer. Der bunteste Moment während der Tour war fast schon sein Hinweis, dass er gerne mal Weißwein trinke - aber nur ein Gläschen am Abend.

Detailansicht öffnen Seit der sechsten Etappe im Gelben Trikot: Jonas Vingegaard. (Foto: Thomas Samson/AFP)

Pogacar kommt im Rennen spielerischer und freigeistiger daher, manchmal wirkt er wie ein Lausejunge, der es versehentlich unter die ganz Großen geschafft hat. Vingegaard hingegen: die Maschine, die präzise den Plan abspult, den sich seine Jumbo-Equipe ersonnen hat. Eine Mannschaft, die nicht nur den besten Kader stellt, sondern im Peloton gemeinhin auch als die professionellste Equipe gilt.

Pogacar fährt viele Rennen, Vingegaard konzentriert sich komplett auf die Tour

Pogacar ist nicht nur in den Tour-Sommern präsent, sondern fast das ganze Jahr auf fast beängstigend konstante Art. Schon mehrere Frühjahrs- oder Herbstklassiker gewann er, und eigentlich ist er es, dem das Etikett "bester Fahrer der Welt" anhängt, soeben nochmal vorgetragen aus ganz berufenem Mund - von Vingegaard. Der wiederum fährt seine Saisonsiege beim Dauphiné-Criterium oder der Baskenlandrundfahrt ein, der klassische Aufbau für denjenigen mit einem klaren großen Ziel: die Tour.

Wer Vingegaard in den vergangenen Tour-Wochen, in denen es so lange so unfassbar knapp zuging, begleitet hat, hat von ihm ganz oft einen Satz gehört: "Wir vertrauen auf unseren Plan." Und als er am Mittwoch auf der Königsetappe davonzog, da sah es auch so aus: Ja, dieser schwerste aller Abschnitte, ganz passend zu Vingegaards Fähigkeiten, das kann schon der Plan gewesen sein, alles auf diesen Tag auszurichten. Doch zugleich ist diese Tour ja nicht stringent der von Jumbo gewünschten Linie gefolgt - und es gab zumindest einen denkwürdigen Kipppunkt. Vor einer Woche attackierte Pogacar auf dem Weg nach Morzine am letzten schweren Berg - und ihn stoppten zwei Motorräder, die wegen der Zuschauermassen nicht schnell genug weg kamen.

Im Ziel waren die beiden Rivalen gleichauf und alle taten so, als sei nichts passiert. Aber im Radsport ist viel Psychologie dabei, und an jenem Abend wirkte Pogacar erstmals leicht resignativ, obwohl er weiterhin nur zehn Sekunden zurücklag - weil er es wieder mal nicht geschafft hatte, Vingegaard zu distanzieren. Stattdessen ereigneten sich kurz darauf zwei Etappen, mit denen der Däne seinen Sieg fixierte: das abnormale Zeitfahren, auf dem Vingegaard dem Gegner 1:38 Minuten abnahm, und die Königsetappe, auf der Pogacar nach einem Einbruch fast sechs Minuten verlor.

Es ist eine ungemein schwere Tour - trotzdem flitzen Vingegaard und Pogacar schneller hoch als in der Hochdopingzeit

Der Radsport hat seine ganz eigene Historie mit den Hintergründen von vermeintlichen Heldensagen, und so schwebt nun auch über diesem Tour-Finale die große Frage, wie das alles möglich ist. Eine der schwersten Auflagen der Tour-Neuzeit war zu bestreiten, fast drei Wochen flitzten Vingegaard und Pogacar (minus ein Tag) auf einem irren Niveau um die Wette, und andauernd brachen sie Kletterrekorde aus der Hochdopingzeit. Entsprechend groß ist vielerorts der Zweifel - und entsprechend spürbar auch der Wunsch der Radsportszene, Erklärungen zu präsentieren für das, was da passiert.

Das beste Beispiel: Nach Vingegaards Zeitfahren hieß es auf einmal, dass der Däne einen spektakulär hohen VO2max-Wert besitze - einer der wichtigsten Werte im Ausdauersport. Grob gesagt beschreibt er, wie viel Sauerstoff der Körper in einem Moment verwerten kann, und ebenso grob gesagt beginnt bei einem Wert von 80 der Bereich der Weltklasse-Athleten. Und plötzlich verbreitete sich im Peloton die Erzählung, dass Vingegaards Wert bei 97 liege. 97 - das ist auch fast so wahrscheinlich wie ein Baguette kauendes Kaninchen, das einen Rückwärtssalto in den Fontaine des Fleuves zeigt, wäre aber immerhin eine Art von Erklärungsansatz.

Blöd nur: Warum hat man davon nie etwas gehört, obwohl Vingegaard nun schon drei Jahre vorne mitmischt? Und noch blöder: Es stimmt nicht. Bei Jumbo teilen sie auf SZ-Anfrage zwar nicht mit, wie hoch Vingegaards Wert sei. Datenschutz. Aber eines sagen sie: Ein einziges Mal habe einer ihrer Fahrer bei mehr als 90 gelegen - und das sei nicht Vingegaard gewesen.

Wird aus dem Duell nächstes Jahr ein Triell? Evenepoel steht bereit

Vingegaard selbst hat auf die Frage nach der Skepsis gesagt, dass er sie gut verstehe - und darauf verwiesen, was sich verändert habe: das Training, das Material, die Ernährung. Es hat sich in der Tat viel geändert, und trotzdem klingt das bisweilen seltsam. Auch bei Armstrong und Ullrich bestand das Frühstück ja nicht aus einer Portion Schweinshaxe mit Knödeln. Und Fahrer wie Froome, Thomas oder Bernal fuhren auch nicht mit einem Hollandrad die Berge hoch. Die waren nicht in der Hochdopingphase vor 20 Jahren aktiv, sondern gewannen fürs Team Ineos/Sky in der vergangenen Dekade die Tour, ehe die Pogacar/Vingegaard-Dominanz begann - und riefen, obwohl deutlich langsamer, ihrerseits schon Fragen hervor. Denn bei Ineos/Sky gab es eine Reihe dubioser Vorfälle, unter anderem eine Testosteron-Lieferung an den Teamarzt und einen Positivtest bei Froome selbst.

Drei Jahre dauert das Duell Vingegaard vs. Pogacar nun schon. Aber es ist möglich, dass das ihr letzter Zweikampf war. Nicht etwa, weil einer von ihnen zum Skispringen wechselt. Sondern weil die Szene bereits das Tour-Debüt eines weiteren Wunderknaben herbeisehnt: das des Belgiers Remco Evenepoel, mit 23 Jahren schon Weltmeister, zweimaliger Lüttich-Bastogne-Lüttich-Sieger und im Frühjahr bis zu seinem Corona-bedingten Aus der Leader beim Giro. Diesmal hat er noch kurzfristig verzichtet, aber nächstes Jahr, da ist alles bereitet für noch ein bisschen mehr Spektakel und für noch schnellere Rennen.