Jonas Vingegaard, 26, steht kurz vor der Titelverteidigung bei der Tour de France. Der Däne im Gelben Trikot zeigte auf der vorletzten Etappe am Samstag in den Vogesen wie erwartet keine Schwächen und geht mit einem Vorsprung von 7:29 Minuten auf seinen Rivalen Tadej Pogacar, 24, auf die letzte Etappe nach Paris. Höchstens ein schwerer Sturz am Sonntag könnte dem 26-Jährigen gefährlich werden, denn traditionell wird bei der finalen Tour d'Honneur nicht mehr angegriffen.

Der Slowene Pogacar holte den Tagessieg auf der anspruchsvollen 20. Etappe nahe der französisch-deutschen Grenze. Auf den 133,5 Kilometern zwischen Belfort und Le Markstein siegte der 24-Jährige vor dem Österreicher Felix Gall und Vingegaard. Für ihn war es der zweite Etappensieg bei dieser Tour - und damit zumindest ein versöhnlicher Abschluss dieser Rundfahrt, die für ihn in der letzten Woche enttäuschend verlaufen war. Denn nach einem 14-tägigen Sekundenkampf ums Gelbe Trikot verlor er da binnen zweier Tage den Kampf gegen Vingegaard; insbesondere durch seinen Einbruch auf der Königsetappe über den Col de la Loze am Mittwoch, als er fast sechs Minuten auf den Dänen einbüßte.

Beinahe wäre der Weg nach Le Markstein am Samstag zu einem besonderen Triumphzug für den Franzosen Thibaut Pinot geworden. Dieser zählt seit mehr als einem Jahrzehnt zu den besonderen Lieblingen seiner Landsleute, in diesem Jahr absolviert er seine zehnte und letzte Tour, im Herbst will er seine Karriere beenden. Nun war er, ganz in der Nähe seiner Heimat, ganz erpicht darauf, noch einen Tagessieg zu feiern, über viele Kilometer führte er unter dem lauten Jubel der Zuschauer das Rennen als Solist an. Doch als Pogacar und Vingegaard das Tempo verschärften, holten sie Pinot wieder ein.

Am Sonntagnachmittag starten die Fahrer zur Schlussetappe über 115,1 Kilometer von Saint-Quentin-en-Yvelines nach Paris. Auf den Champs Élysées werden die klassischen Runden gedreht. Mit der neunten Zieldurchfahrt endet die Tour.