Schneller als die Superdoper

Ganz offenkundig hat Jonas Vingegaard diese Frage erwartet wie einen Angriff von Tadej Pogacar am letzten Anstieg. Es gehört bei der Tour de France zu den Pflichten des Mannes im Gelben Trikot, dass er sich nach dem Rennen noch ein paar Fragen von Journalisten stellt, zugeschaltet per Video in den Pressesaal. Recht oft hielt sich Vingegaard in den vergangenen Tagen dabei recht kurz. Was denn dieses Jahr bei den Rahmenbedingungen anders sei in dem nun schon vier Rundfahrten andauernden Duell zwischen seiner Jumbo-Equipe und dem Slowenen Pogacar? „Keine Ahnung.“ Und als ihn zum wiederholten Mal jemand nach seiner Zuversicht fragte, gab er zurück, dies habe er schon am Vortag beantwortet, man möge bitte in den Protokollen nachschauen.

Doch nun geht es um Grundsätzlicheres zu den Leistungen der beiden Tour-Matadoren, die seit zweieinhalb Wochen auf eine so rasante Weise die Hügel und Berge hinauffliegen, dass dies angesichts der Vergangenheit des Radsports neben Begeisterung auch große Skepsis evoziert. Und so holt Vingegaard nun ein wenig aus – und wirkt dabei so, als wolle er sich an ein Kurzreferat erinnern, auf das er sich ähnlich detailliert vorbereitet hat wie auf das Streckenprofil einer schweren Bergetappe.