Ineos bei der Tour de France:Medikamente "wie Süßigkeiten" verteilt

Ein Jahrzehnt lang dominierte das Team Ineos das Peloton und holte sieben Tour-Siege. Seltsame Vorgänge gab es in dieser Zeit zahlreiche - seit einem Urteil liegt die schöne Erzählung endgültig in Trümmern.

Von Johannes Aumüller, Saint-Lary-Soulan

Ein paar Mal hat es bei dieser Frankreich-Rundfahrt im Peloton so ausgesehen, wie es im vergangenen Jahrzehnt meistens während einer Frankreich-Rundfahrt aussah. Eine in dunkle Trikots gewandete Fahrerkette spannte sich vors Feld, fünf, sechs Mann, alle tief über den Lenker gebeugt und um die Diktion des Tempos bemüht. Tausende Kilometer hat das Team Ineos (bis 2019 Sky) in den vergangenen Jahren in dieser Formation auf Frankreichs Landstraßen bestritten, wenn es darum ging, das Maillot Jaune zu verteidigen - und kein Konkurrent schien eine Chance zu haben.