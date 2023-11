In der US-Basketballliga NBA sind die ersten elf Partien gespielt, die Saison läuft seit einigen Wochen, doch Daniel Theis schaute fast immer von der Bank zu. Weil der deutsche Weltmeister aber endlich Spielzeit braucht, um seinen Wert zu zeigen, heißt es für ihn nun: Los Angeles statt Indiana. Der 31-Jährige steht offenbar vor einem Wechsel, die Clippers wären in seinem sechsten Jahr in der Liga sein insgesamt fünfter Verein. Wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, wird der Center seinen Vertrag bei den Pacers auflösen und anschließend in LA unterschreiben. Sein bisheriges Team verabschiedete den Nationalspieler bereits mit einem "Thank you" auf der Plattform X.