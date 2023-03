Daniel Theis spielte früher in Braunschweig und Bamberg, 2017 holten ihn die Boston Celtics in die NBA - seither gilt er als Ergänzungsspieler, der ab und zu auch dunkt.

Von Jonas Beckenkamp

Es ist nicht mal zwei Wochen her, da hatte Daniel Theis Großes zu verkünden. Überraschenderweise ging es nicht um Basketball, sondern um Fußball. Theis, 30, der aus Salzgitter stammt und hochoffiziell als Anhänger des VfL Wolfsburg gilt, steigt bei einem Fußballteam als Besitzer ein. Er sei "voller Vorfreude", Mitglied eines Konsortiums zu werden, das künftig dem US-Zweitligisten Rhode Island FC an der Ostküste auf die Sprünge helfen will, teilte der NBA-Profi über seine Social-Media-Kanäle mit.

Von 2024 an soll der Klub im Städtchen Pawtucket nahe Boston seine Heimspiele austragen, was Theis nach derzeitigem Stand von seinem Arbeitsplatz in Indianapolis eine lange Anreise bescheren würde - nach derzeitigem Stand, das ist der entscheidende Einschub. Denn ob der deutsche Basketballer auch künftig bei den Indiana Pacers unter den Körben seinen Job verrichtet, ist momentan unklar. Theis hat in seinem siebten NBA-Jahr nämlich ein Problem. Oder eine Gelegenheit, die ihm Zeit für Investments in andere Sportarten bietet. Je nach Ansicht.

Jedenfalls spielt er nicht bei seinem Basketballklub, ausgerechnet jetzt, da er nach einer Knieoperation wieder fit ist und es um den Einzug in die Playoffs geht. Die Indiana Pacers sind unter der Regie des ehemaligen Nowitzki-Meistertrainers Rick Carlisle nur Mittelmaß, in die K.-o.-Runde können sie es allenfalls noch über das "Play-in-Turnier" schaffen, eine Art Hoffnungsrunde kurz nach Ostern. Und Theis ist nach spärlichen sieben Saisoneinsätzen aus der Rotation gepurzelt. Dabei spielte er gar nicht unbedingt schlecht: Sieben Punkte und drei Rebounds im Schnitt, das entspricht dem, was er immer geliefert hat, seit er 2017 in die Liga kam.

Zum Verhängnis wird dem Center nun einerseits seine lange Verletzungspause, die ihn nach den Strapazen der EM und der Bronzemedaille mit dem DBB-Team mehr als die Hälfte der Saison kostete. Zum anderen ist die Konkurrenz im Kader einfach zu groß für einen Rollenspieler wie den Deutschen. An seiner Stelle vertraut Carlisle derzeit eher Zukunftsspielern wie Jalen Smith, 23, oder Isaiah Jackson, 21. Theis dagegen tauchte auf den Spielberichtsbogen in den vergangenen Wochen meist so auf, wie es keinem Profi gefällt: mit der Notiz DNP, did not play.

"Ich finde, er hat absolut gezeigt, dass er ein sehr guter NBA-Spieler ist", erklärte Carlisle, nachdem der Deutsche bei seinem Comeback sein übliches Programm abspulte: Bälle wegpflücken, Blöcke stellen, hinten den Laden dichthalten, vorne ab und zu ein Abstauber per Dunk oder ein getroffener Sprungwurf. Dass andere Spieler Einsatzzeit bekämen, liege nicht an Theis' Spiel, so der Trainer - sondern an der generellen Ausrichtung des Vereins auf die Talententwicklung. Weil den deutschen Big Man dieses Schicksal auch schon bei seinen vorherigen Stationen in Chicago und Houston ereilt hatte, stellt sich nun die Frage einer Perspektive mit mehr Spielzeit.

Theis braucht für sein Spiel die richtige Umgebung

Theis ist keiner, der ein Team anführt, er ist einer für die Nische, sein Spiel braucht die richtige Umgebung. Am besten funktionierte er immer dann, wenn er bei den Boston Celtics Spezialaufgaben erledigte - in seinen Anfangsjahren in der NBA und bei seinem zweiten Aufenthalt beim Rekordmeister in der vergangenen Saison. Vor einem Jahr durfte er tatsächlich in den Finals auflaufen, wenn auch nur kurz. Die Celtics verloren gegen die Golden State Warriors, Theis wurde nach Indiana transferiert.

"Natürlich haben wir uns über die Situation unterhalten", beschwichtigt sein Trainer Carlisle, "wenn er ganz gesund ist, hat er hier alle Möglichkeiten." Theis solle sich bereithalten, seine Saison sei noch nicht vorbei. Bis auf Weiteres sei er als Mentor und Hintergrundteilnehmer gefragt. "Er hängt sich hier echt rein und ist weiterhin Teil des Teams." Sportlich mag das durchaus sorgenvoll klingen, finanziell dagegen geht es Theis prächtig. Nachdem er 2021 in Houston einen Vierjahresvertrag mit einem Jahressalär von etwa acht Millionen Dollar unterschrieb, sind ihm ähnliche Einkünfte noch eine Weile garantiert. Ob in Indiana oder anderswo, das wird sich im Sommer zeigen. So bleibt Theis vorerst Zeit für anderweitige Unternehmungen - zum Beispiel im US-Fußball.