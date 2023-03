Von Jürgen Schmieder, Indian Wells

Wer Alexander Zverev ein bisschen kennen gelernt hat in den vergangenen Jahren, der weiß, dass es in seiner Farbenlehre nach Niederlagen nur diesen einen Code gibt: #000000. Schwarz. Da ist kein heller Tupfer zu sehen, selbst wenn die Leute beinahe beseelt aus dem Stadion 1 der Tennisanlage in Indian Wells kommen und sagen, dass sie so eine hochklassige, spannende, dramatische Partie wie diese zwischen Zverev und Daniil Medwedew schon lange nicht mehr gesehen haben: 196 Minuten Spielzeit, zwei Tie Breaks; Break und Re-Break bei 4:5 und 5:5 im entscheidenden Satz; eine übel aussehende Verletzung von Medwedew, eine noch üblere Tirade des Russen über diesen Belag in der kalifornischen Wüste; ein wirklich mutiger, beweglicher, spielfreudiger Zverev - alles egal, es war: schwarz.

"Interessiert mich alles nicht, ich habe verloren", sagte Zverev ein paar Minuten nach dieser Partie in den Katakomben, und freilich hatte er auch gute Gründe dafür, schlecht drauf zu sein. Zverev ist ein Profisportler, der gewinnen will, kein champagnerschlürfender Gast, der unterhalten werden möchte. Er hatte den ersten Satz nicht nur gewonnen, sondern Medwedew, der davor in 16 Matches nacheinander reüssiert und drei Titel geholt hatte, sprichwörtlich so sehr auf die Palme gebracht, dass der Russe nach dem ersten Satz drohte, tatsächlich eine Palme erklimmen zu wollen. "Ich werde jetzt rausgehen, und ich werde mir Zeit lassen", blaffte er halb zum Schiedsrichter und halb zu sich selbst: "Es kann ein bisschen dauern, von mir aus kannst du mich fünf Mal wegen Verzögerung bestrafen - ist mir egal."

Der Unmut von Medwedew richtete sich gegen den wirklich langsamen Belag in Indian Wells. Wer ein paar Bälle geschlagen hat, zum Beispiel auf Trainingsplatz fünf, der kann bestätigen: Ein richtig stumpfer Sandplatz in Europa, auf dem Tennisbälle zu Germknödeln werden, ist im Gegensatz zum Untergrund in Indian Wells ein flinkes Geläuf. Medwedew entschuldigte sich später für seinen Wutausbrauch ("Ich muss an mir arbeiten, und das sage ich nicht einfach so. Es ist meine Schuld, dass ich nicht damit zurechtkomme.") - aber das half Zverev nicht weiter. Ja, er macht Fortschritte bei seinem Comeback nach schwerer Verletzung. Aber er hat eben auch eine Partie verloren, die er hätte gewinnen müssen.

Zverev befindet sich gerade an einem Punkt in der Karriere, der wegweisend sein könnte für die Zukunft

Der 25-Jährige hatte den ersten Satz im Tie Break gewonnen und Medwedew entnervt; Mitte des zweiten Durchgangs verdrehte sich der Russe den Knöchel und dachte an Aufgabe: "Es tat wirklich sehr weh, ich musste zwischen den Ballwechseln humpeln. Im Spiel selbst aber ging es ganz gut." Zverev hatte in diesem Durchgang gegen einen, der angeschlagen und mies gelaunt war, zehn Breakchancen; 17 waren es insgesamt im Match. Er konnte im zweiten Satz keine und insgesamt nur zwei nutzen. Im dritten Satz schaffte Zverev dann das Break zum 5:5 gegen einen der nervenstärksten Spieler der Welt - und gab seinen Aufschlag danach sofort wieder ab, am Ende per Doppelfehler.

Man kann natürlich das Gute sehen an so einem Nachmittag. Es ist aber ebenso möglich, es so zu sehen wie Zverev - der derzeit unter besonderer Beobachtung steht. Zum einen wegen des Comebacks, bei dem die Leute gespannt sind, wo er sich einordnen wird in der neuen Weltspitze, in der nicht mehr die allseits bekannten Namen zu finden sind, sondern: Alcaraz, Fritz, Ruud, Rune. Zum anderen, weil ihn der Streamingdienst Netflix in Indian Wells überallhin verfolgt für die zweite Staffel der Dokuserie "Breaking Point". Der Titel ist durchaus passend, Zverev befindet sich gerade an so einem Punkt in der Karriere, der wegweisend sein könnte für die Zukunft.

"Jetzt kommt erst einmal eine andere Doku", sagt er in Kalifornien. Der deutsche TV-Sender RTL zeigt in der kommenden Woche einen Film mit dem Titel: "Der Unvollendete". Zverev sagt: "Den Namen habe ich mir nicht ausgesucht, aber ich vertraue den Leuten, die Ahnung davon haben, wie man Filme macht und vermarktet. Aber ich bin 25 Jahre alt. Ich glaube, dass meine Karriere noch nicht vollendet ist." Er weiß selbst genau, was nun passieren muss, damit er dorthin kommt, wo er schon mal gewesen ist, vielleicht noch ein wenig höher: "Gewinnen. Nicht nur Spiele, sondern Turniere." Nächste Chance: Miami, nächste Woche, langsamer Hartplatz.