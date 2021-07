Von Barbara Klimke

Verhangen war dieser Nachmittag, 20 Grad und grau; wegen der Wolken ließ der Club das Dach des Centre Courts vorsichtshalber schließen. Aber das Gras schimmerte grün, wo es nicht plattgetreten war, die Petunien blühten in den Klubfarben lila-weiß, und Wimbledon wird für Angelique Kerber wohl trotzdem "ein magischer Ort" bleiben - auch wenn sie das sechste Spiel des diesjährigen Turniers, das Halbfinale gegen die Australierin Ashleigh Barty, nach großem Kampf 3:6, 6:7 (3) verlor.

Ein drittes Wimbledon-Finale wird es nicht geben für Kerber, 33, die 2018 auf diesem Court ihren größten Triumph hatte feiern können, zumindest nicht in diesem Sommer. Aber es war erneut eine inspirierende Reise für die älteste Spielerin unter den letzten Vier.

Noch einmal hat sie alles hineingeworfen in dieses Duell gegen Barty, das 109. Match ihrer Karriere auf Rasen: Zähigkeit, Hartnäckigkeit, Wettkampfstärke, ihren Mumm und ihre Leidenschaft; und wahrscheinlich hätte sie den Bällen auch noch einen Kühlschrank über Netz hinter geschleudert, hätte es geholfen. Barty, 25, gab anschließend zu, dass Kerber ihr "das beste Tennis abverlangte", zu dem sie fähig ist, um erstmals das Endspiel zu erreichen. Für Kerber hat es vor allem im Tiebreak nicht gereicht.

Es war der erste Rasen-Zweikampf zwischen Barty, der aktuellen Nummer eins, und Kerber, die diese Spitzenposition 2016/2017 ebenfalls eine Weile innehatte. Barty, die beste Aufschlägerin der Saison, hat 2021 drei Turniere gewonnen, mehr als jede Konkurrentin, und nach einem kleinen Doppelfehler gleich zu Beginn legte sie los: Sie platzierte die Bälle mit cleverem Winkelspiel in jeder Ecke des Courts und führte schnell 3:0. Nur ein Break kassierte Kerber im ersten Durchgang: Einen harmlosen Smash nutze die Australierin als Vorlage zu einem Passierschlag die Linie entlang. Kerbers nächster Überkopfball saß - aber weil sich beide erstaunlich wenig Fehler leisteten, war der Durchgang in 34 Minuten vorbei.

Kerber hat schon vor Jahren erkannt, dass ihre Karriere einem Wellenmuster folgt

Dann wurde das Duell so hochklassig, wie es eines Wimbledon-Halbfinals zweier Grand-Slam-Champions gebührt, auch weil Angelique Kerber nun Mut zum Risiko bewies: Sie ging schnell in Führung, das 4:1 erkämpfte sie in brenzliger Lage mit einem Sprint zum Netz und einem gewagten Stopp. Doch selbst nach 5:2 gab sich Barty nicht geschlagen. 5:5, 6:6 - wenn Kerber überhaupt nach einer Schwäche suchen muss an diesem Freitag, dann im folgenden Tiebreak, in dem sie schnell 0:6 in Rückstand geriet und schließlich 3:7 verlor.

Kerber ist als dreimalige Grand-Slam-Siegerin an einem Punkt angelangt, an dem sie niemandem mehr etwas beweisen muss. Sie hat schon vor Jahren erkannt, dass ihre Karriere einem Wellenmuster folgt, mit Höhen und Tiefen. In diesen Sommerwochen spülte der Erfolg sie wieder nach oben: Zehn Matches nacheinander hatte sie bis zu diesem Halbfinale gewonnen. Der Pokal von Bad Homburg kürzlich war der erste, seit sie 2018 in Wimbledon die Venus-Rosewater-Schale entgegennahm.

In die Schale wird nun ein anderer Name eingraviert - Barty, Sabalenka oder Pliskova. Angelique Kerber hat den "magischen Ort" derweil erhobenen Hauptes verlassen.