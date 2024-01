Angeführt von einem starken Alexander Zverev hat das deutsche Tennis-Team beim United Cup das Halbfinale erreicht. Nach dem 2:1-Sieg am Freitag in Sydney gegen Griechenland trifft es nun an diesem Samstag (7.30 Uhr) auf Gastgeber Australien. Im entscheidenden Mixed-Doppel setzten sich Zverev und Laura Siegemund gegen Maria Sakkari und Petros Tsitsipas mit 6:3, 6:3 durch und holten damit den zum Weiterkommen notwendigen zweiten Punkt. "Ich denke, wir haben es verdient, im Halbfinale zu stehen. Wir hatten zwei gute Gruppenspiele und haben heute ein starkes Viertelfinale gespielt", sagte Zverev nach dem Erfolg im Mixed an der Seite von Siegemund.