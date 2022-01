Verfahren um Novak Djokovic:Showdown am Sonntag

Von Gerald Kleffmann und Barbara Klimke

An diesem Freitag ging diese unglaubliche Geschichte aus der Welt des Sports in ihren achten Tag. Es war angenehmes Wetter in Melbourne, die Sonne des australischen Sommers leistete zuverlässig ihren Dienst. Ein bisschen war sie darum zu beneiden, dass sie wohl nicht mitbekam, was da unten aufgeführt wurde an diesem Flecken Erde, an dem man sich gerne bei jeder Gelegenheit "No Worries" zuruft. Keine Sorgen? Alles klar? Wenn es denn so wäre.