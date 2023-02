Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es gibt eine witzige Kategorie im reichhaltigen Video-Fundus der US-Footballliga NFL; sie heißt "N-If-L" und entwirft alternative Szenarien für einige der wichtigsten Momente in der Geschichte dieser Sportart: Was, wenn es in genau diesem Moment anders gelaufen wäre; für diesen Spieler, für sein Team, für die Liga und vielleicht sogar für die Gesellschaft? Sie müssen sofort eine neue Folge drehen, denn die Frage nach diesem Super Bowl lautet: Was wäre passiert, hätte sich Kansas-City-Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes kurz vor der Pause derart schwer am rechten Knöchel verletzt, dass er nicht hätte weiterspielen können?