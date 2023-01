In Val d'Isère, Mitte Dezember, war über die Außenmikrofone gut zu hören, wie unzufrieden der Slalomspezialist Linus Straßer mit seinem 13. Platz war. Rang drei beim Nachtrennen in Madonna di Campiglio kurz vor Weihnachten war schon eher das, was sich der Vater einer vor wenigen Wochen geborenen Tochter vorstellte. Entsprechend entspannt spricht der 30-Jährige nach einer kurzen Weihnachtspause über die Saison, die an diesem Mittwoch mit einem Nachtslalom in Garmisch-Partenkirchen fortgesetzt wird - und über Themen wie Nachhaltigkeit, einen übervollen Rennkalender und die Folgen des Klimawandels für seinen Sport.