Am 23. September 1903 wurde die Spielvereinigung Fürth gegründet. Und wie es der Zufall so will, findet auf den Tag genau 120 Jahre später ein Heimspiel statt. Es ist also einigermaßen naheliegend, das Spiel gegen den Karlsruher SC am Samstagmittag zum "Jubiläumsspiel" zu erklären - und in den Tagen davor mit angemessenem Stolz zurückzublicken. Am Dienstag gab es eine Gesprächsrunde mit Benno Möhlmann, der zwischen 1997 und 2009 dreimal als Trainer amtierte. Am Mittwoch folgte eine Veranstaltung mit drei ehemaligen Spielern, am Spieltag selbst werden gut 30 Akteure erwartet, die allesamt mehr als 200 Mal für Fürth gespielt haben. Wer vergessen haben sollte, welch große Tradition der dreimalige deutsche Meister hat, wird am Samstag also nachdrücklich daran erinnert werden.