Nach seiner Corona-Infektion soll der Deutsche womöglich in Oberstdorf starten. Messi schwärmt von seinen Trainern. In der NBA glänzt ein Deutscher trotz Niederlage.

Meldungen im Überblick

Skispringen, Vierschanzen: Skiflug-Weltmeister Karl Geiger soll nach seiner Corona-Infektion bei der Vierschanzentournee an den Start gehen. Offen ist aber noch, ob dies schon am Montag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) beim Auftakt mit der Qualifikation in seiner Heimat Oberstdorf gelingt. Der 27-Jährige gehört aber zum Tournee-Aufgebot von Bundestrainer Stefan Horngacher, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstag mitteilte. Bei Geiger soll die finale Nominierung "nach Ablauf der Quarantänezeit und medizinischem Check-up" folgen. "Karl ist seit dem positiven Test symptomfrei. Er ist hoch motiviert und hat sich während der Quarantäne fit gehalten und trainiert", sagte Horngacher. Angeführt wird die Mannschaft erwartungsgemäß von Weltmeister Markus Eisenbichler, der neben Norwegens Halvor Egner Granerud als Topfavorit für das Traditionsevent rund um den Jahreswechsel geht. Auch Andreas Wellinger, Richard Freitag und Severin Freund sind nominiert, müssen sich aber bei den beiden deutschen Springen beweisen.

Fußball, FC Barcelona: Für Lionel Messi sind Pep Guardiola und Luis Enrique die beiden besten Trainer, unter denen er in seiner Karriere gespielt hat. Beide hätten ihm geholfen, sich weiterzuentwickeln. "Ich hatte das Glück, unter Guardiola und Luis Enrique, den beiden Besten, zu trainieren. Unter ihnen bin ich körperlich und geistig sehr gewachsen und habe jetzt die taktische Weisheit, die sie mir beigebracht haben", sagte der sechsmalige Weltfußballer des FC Barcelona in einem Interview mit LaSexta am Sonntag. Guardiola trainierte Messi von 2008 bis Sommer 2012. In dieser Zeit gewann Barça 14 Trophäen. Luis Enrique coachte Messi von 2014 bis 2017 - in dieser Zeit holte Barcelona neun Trophäen.

In dem Interview äußerte sich der 33-jährige Argentinier auch zum Transfer-Theater Ende der Vorsaison, als Messi gehen wollte, der Club aber auf einer Klausel beharrte, die aus Sicht Messis keinen Bestand mehr hatte. Am Ende gab Messi klein bei und blieb. "Es ist wahr, dass ich im Sommer eine sehr schlechte Zeit hatte", sagte der Superstar. Den ganzen Wirbel habe er mit in die neue Saison genommen. "Mir geht es aber heute gut. Ich möchte um alles kämpfen, was vor uns liegt. Ich weiß, dass der Verein auf Vereins- und Teamebene eine schwierige Zeit durchlebt und alles in Barcelona schwierig ist, aber ich freue mich darauf", sagte Messi, der zugab, dass manchmal seine Berühmtheit auch eine Last ist. "Ich bin privilegiert. Aber es gibt Zeiten, in denen ich anonym bleiben möchte", gestand er. "Ich möchte gerne auf einen Straßenmarkt, ein Kino oder ein Restaurant gehen können, besonders wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin."

Basketball, NBA: Isaac Bonga und Moritz Wagner haben auch ihr zweites Saisonspiel mit den Washington Wizards verloren. Gegen die Orlando Magic unterlagen die Hauptstädter am Samstag (Ortszeit) daheim 120:130. Bonga stand dabei in der Startformation und erzielte in genau 20 Minuten Einsatzzeit zehn Punkte, Wagner kam nicht zum Einsatz. Bester Werfer war Bradley Beal mit 39 Punkten. Den Wizards nutzte auch ein Triple-Double von Neuzugang Russell Westbrook letztlich nichts: Westbrook erreichte mit 15 Punkten, 15 Rebounds und zwölf Vorlagen auch in seinem zweiten Spiel für Washington zweistellige Werte in drei Kategorien.

Er ist erst der vierte NBA-Spieler, der in den ersten beiden Spielen für seinen Club ein Triple-Double schaffte. Westbrook sah die Verantwortung für die Niederlage trotzdem bei sich: "Das geht auf meine Kappe. Wir haben uns nicht in die Lage gebracht, das Spiel zu gewinnen, besonders ich", sagte der 32-Jährige. "Leichte Würfe zu vergeben - das haben sie nicht gemacht", erklärte er mit Blick auf Sieger Orlando.