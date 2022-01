Dave Ryding gewinnt in Kitzbühel auf dem wohl schwersten Slalom-Hang des Weltcups: mit 35 Jahren, erstmals in seiner Karriere, als erster Brite im Alpinsport überhaupt. Sein Erfolg erzählt einiges über die Kunst des Durchhaltens.

Von Johannes Knuth, Kitzbühel

Die Stimmung im Ziel war bis dahin ein wenig dahingeplätschert, doch gerade, als der eine oder andere der 1000 Zuschauer unter einer fluffigen Schneedecke zu verschwinden drohte, kam der Fahrer mit der Startnummer 15. Dave Ryding hatte den ersten Lauf als Sechstschnellster beendet, nun preschte er noch mutiger über den welligen Hang, knapp vier Zehntelsekunden knöpfte er dem bis dahin führenden Norweger Lucas Braathen ab - die Führung. Das riss auch das Publikum aus seiner höflichen Zuneigung, und so war spätestens jetzt klar, wer sich das Gros der 1000 Karten für diesen Slalom am Kitzbüheler Ganslernhang gesichert hatte, für mehr als 200 Euro das Stück: die Briten, die derzeit in offenbar nicht zu kleiner Zahl im Tiroler Winterort urlauben.

Die Emotionen schwappten nun heftig hin und her, Ryding trommelte mit den Fäusten in der Luft, seine Landsleute jubelten immer lauter. Die Freude wurde auch nicht gerade kleiner, als ein Läufer nach dem anderen aus dem Kurs fiel, der im ersten Lauf noch schneller gewesen war, bis hin zum Italiener Alex Vinatzer. Dann war tatsächlich niemand mehr übrig, der Ryding seinen ersten Sieg im alpinen Weltcup streitig machen konnte, den ersten überhaupt eines Briten.

Ryding brachte das unter anderem einen herzhaften Nasenstüber des Norwegers Henrik Kristoffersen ein, der Tages-Dritte hinter Ryding und Braathen. Und Jai Geyer, der Cheftrainer des britischen Teams, war natürlich hörbar angefasst, als er im österreichischen TV sagte: "Niemand hat das mehr verdient als Dave."

Detailansicht öffnen Dank an den stark vertretenen Anhang aus der Heimat: Dave Ryding bei der Siegerehrung am Ganslernhang. (Foto: Lisi Niesner/Reuters)

So unwirklich Rydings Triumph auf den ersten Blick wirkte, er passt zu den bisher aufgeführten Slaloms des Winters. So verflixt eng geht es dort zu, dass viele Fahrer lieber alles riskieren und ausscheiden, als auf Rang 20 ins Ziel zu trudeln. Clement Noel war auch deshalb in Madonna kurz vor dem Ziel aus dem Kurs gerutscht, Kristoffersen ereilte vor einer Woche das gleiche Los in Wengen. Und am Samstag, da wehte es also einen 35-jährigen Briten nach vorne, aus der Stadt Chorley in der Grafschaft Lancashire, die bislang bekannt war für die Nähe zur Irischen See und einen Eintopf mit Hammelfleisch und Zwiebeln. Ganz sicher nicht für alpine Weltcup-Sieger.

Rydings Biografie liest sich auch erst mal so ungewöhnlich, wie man es erwartet für ein Land, in dem Skirennfahrer mangels Schneefall auf Bürstenmatten trainieren. Bis zu seinem achten Lebensjahr übte er auf einem "Plastikberg", wie er nun selbst sagte, der den Harz in den Stand eines Hochgebirges erhebt. Als er seine ersten Schwünge in den Schnee zirkelte, war er 13, die Eltern fuhren nun öfters in die Skiferien nach Frankreich. Eine professionelle Karriere war längst außer Reichweite, nach allen Maßstäben der Branche, aber was andere an kindlicher Prägung mitbrachten, habe er mit "Einsatz, Opfer und Hingabe" wettgemacht, erzählte Ryding vor fünf Jahren in Kitzbühel. Damals war er als Zweiter erstmals auf dem Weltcup-Podest vorstellig geworden, ebenfalls auf dem Ganslernhang, hinter Österreichs Überfahrer Marcel Hirscher.

Aber oben zu bleiben ist dann doch noch mal etwas anderes, als nach oben zu kommen.

Ryding beschäftigte damals bloß einen Servicemann und einen Trainer (Hirscher arbeiteten phasenweise neun Mann exklusiv zu); er litt auch darunter, dass die Briten den Alpinsport seit Jahren nicht mehr förderten: 2002 hatte der Schotte Alain Baxter in Salt Lake City Bronze im Slalom erst gewonnen und wieder verloren, weil sein Nasenspray eine verbotene Substanz enthielt. Und ohne Medaillen versiegt im britischen Sport sehr schnell die Förderung (was sich erst vor vier Jahren änderte, als die Briten im olympischen Team-Event Fünfte wurden).

Vor vier Jahren verlor Ryding seine Partnerschaft mit einem österreichischen Ski-Gebiet - weil Peter Schröcksnadel intervenierte

Nach seinem Achtungserfolg in Kitzbühel 2017 musste Ryding immerhin nicht mehr Tausende von Euro aufbringen, um sein Sportlerleben zu finanzieren. Er warb damals für das Skigebiet Pyhrn-Priel, die Region erhoffte sich durch Rydings wachsende Popularität (und die Nähe zum Flughafen Linz) einen stabilen Zufluss an Touristen aus dem Königreich. Die Partnerschaft ging bald darauf allerdings in die Brüche: Das Skigebiet kündigte Ryding alles auf, den Werbevertrag und auch die Privilegien, auf den Hängen und Anlagen des Landesnachwuchszentrums zu trainieren. "Wir sind sehr enttäuscht über diesen Schritt, können aber nichts dagegen machen", sagte der Geschäftsführer der Region damals den Oberösterreichischen Nachrichten. Huch?

Nun, ein Miteigentümer der örtlichen Bergbahnen war damals ein gewisser Peter Schröcksnadel, der langjährige Präsident des Österreichischen Skiverbands, dessen Einfluss im Wintersport nach wie vor gewaltig ist. Laut Berichten sei es Schröcksnadel aufgestoßen, dass Pyhrn-Priel einen großen Konkurrenten der österreichischen Skifahrer derart fördere. "Schröcksnadel vertreibt Ryding von seinem Berg", so lauten die Schlagzeilen, die bis heute unwidersprochen im Netz stehen.

Wer vorne mitmischt im Weltcup, findet in Österreich allerdings schnell neue Partner, alle Berge gehören Schröcksnadel dann auch nicht. Die Region Obergurgl-Hochgurgl sprang ein, sie blieb Ryding auch treu, als es eine Weile mal nicht so lief. Ryding wechselte zu einem neuen Ski-Ausrüster, dann wieder zu seinem alten, die üblichen Spielchen in der Weltspitze. Im vergangenen Winter profitierte er allmählich wieder von alter Stärke und neuen Talenten im britischen Team, die ihr Vorbild im Training forderten, wie es aus seinem Umfeld heißt. Für einen Weltcup-Erfolg reichte es trotzdem nicht; Ryding fährt so technisch elegant wie kaum ein Zweiter, das gewaltige Risiko der Jungen ging er aber nicht so recht ein.

Ryding mischte das Risiko perfekt ab, ein Sieg der Routine über Sturm und Drang

Das ist in Kitzbühel, wo es die Fahrer über Schräglagen und Wellen treibt, aber auch gar nicht nötig. "Das ist mit Abstand der schwerste Slalom-Hang im Weltcup", sagte der Deutsche Linus Straßer am Samstag, und solch ein "Schweinsberg" (Straßer) belohnt eher die, die es nicht übertreiben. Straßer dämmte seine Angriffslust diesmal etwas zu sehr ein, der Ausfall in Wengen habe ihn doch verunsichert, gab er zu - Rang 14. Ryding mischte das Risiko perfekt ab, ein Sieg der Routine über Sturm und Drang. Und jetzt?

Ryding hob im ersten Interview noch mal die große Liebe seiner Landsleute zum Skisport hervor, und in Sachen Après-Ski seien sie ja seit jeher konkurrenzfähig. Wobei in Kitzbühel in der Hinsicht gerade eine noch größere Herausforderung wartet als jeder Slalomhang: In den Lokalen gilt derzeit eine Corona-Sperrstunde ab 22 Uhr.