Dopingfall Halep:Serena Williams' kryptischer Kommentar

Simona Halep will gegen ihre Vierjahressperre in Berufung gehen - ein Kommentar ihrer ehemaligen Tennisrivalin gibt Rätsel auf.

Von Barbara Klimke

Achttausend Seiten an Dokumenten lagen dem Schiedsgericht vor, zwei Tage lang wurde im Fall Simona Halep verhandelt. Im Urteil schloss sich das Tribunal der International Tennis Integrity Agency (ITIA) dann der "festen Überzeugung" der Sachverständigen an, wie es in der Begründung heißt, dass die frühere Weltranglistenerste zwei Dopingvergehen begangen hat. Vier Jahre ist die 31-jährige Rumänin am Dienstag gesperrt worden, sie war bis dahin vorläufig suspendiert.

Zur Last gelegt wird Simona Halep die Einnahme des verbotenen Mittels Roxadustat im Sommer 2022. Ein zweiter, davon unabhängiger Anklagepunkt bezieht sich auf Unregelmäßigkeiten in ihrem Biologischen Athletenpass. Simona Halep, zweimalige Grand-Slam-Siegerin in Paris (2018) und Wimbledon (2019), hat in einer Stellungnahme angekündigt, in Berufung zu gehen: Der Kampf um ihre Karriere gehe weiter. Im Tennis ist dies der bedeutendste Dopingfall seit Maria Scharapowa, ebenfalls eine frühere Wimbledonsiegerin, die 2016 positiv auf Meldonium getestet und für 15 Monate gesperrt worden war.

Als Haleps Vierjahressperre am Dienstag verkündet wurde, erhielt die Spielerin zunächst Solidaritätsbekundungen aus der Tennisszene. Ihr Trainer Patrick Mouratoglou äußerte sich "extrem geschockt" über das Urteil. Die Spielervereinigung Professional Tennis Player Association (PTPA) erklärte ihre Entschlossenheit, "sie bei ihren weiteren Berufungen unterstützen".

"8 ist eine bessere Zahl", twittert Serena Williams nach Bekanntgabe der Sperre

Kryptisch hingegen fiel ein Kommentar von Serena Williams, Haleps ehemaliger Konkurrentin, aus: "8 ist eine bessere Zahl", twitterte sie kurz nach dem Urteil. Das gab Anlass zu allerlei Rätselraten in den sozialen Medien; diskutiert wurde, ob sie Bezug auf die Dauer der Suspendierung nahm oder auf das Wimbledonfinale von 2019 anspielte, das sie gegen Halep verlor. Damals verpasste Serena Williams den achten Sieg beim Rasenklassiker - und damit letztlich auch ihre ersehnte 24. Grand-Slam-Trophäe.

Simona Haleps Wettkampfprobe mit dem verbotenen Roxadustat wurde allerdings 2022 während der US Open genommen. Das Mittel wird laut der European Medical Agency zur Behandlung symptomatischer Anämie bei chronischer Nierenerkrankung verwendet; die Welt-Antidoping-Agentur (Wada) führt es auf der Verbotsliste unter Stoffen, die wie Epo die Sauerstoffversorgung verbessern. Halep beteuerte ihre Unschuld und erklärte, sie sei Opfer einer Verunreinigung von Nahrungsergänzungsmitteln geworden. Die International Tennis Integrity Agency hat dieses Argument zwar akzeptiert, wie sie mitteilte, stellte aber fest, dass die gefundene Menge nicht mit einer Kontamination zu erklären sei.