Leonie Beck vom SV Würzburg gewinnt zum Auftakt der Freiwasser-Wettbewerbe in Fukuoka gleich Gold - was die 26-Jährige auch ihrem Umzug nach Italien ins Seebad Ostia zu verdanken hat.

Von Sebastian Winter

Sie trug die Startnummer 32, doch am Ende stieg sie im Seaside Momochi Beach Park als Allererste bei wechselhaftem Wetter aus dem welligen, aber nicht fürchterlich rauen Meer vor Fukuoka: Leonie Beck hat sich selbst und dem deutschen Schwimmen im ersten Freiwasser-Wettkampf der Weltmeisterschaft in Japan gleich die erste Goldmedaille geschenkt.

Gelöst kam die 26-jährige Augsburgerin, die für den SV 05 Würzburg startet, aber in Italien lebt und trainiert, nach zehn Kilometern und 2:02:34 Stunden aus dem 26 Grad warmen Wasser. Ein Victory-Zeichen hier, Daumen hoch dort, bei der Siegerehrung hielt sie das einem Delfin nachempfundene WM-Maskottchen "Sealight" in der linken Hand, die Goldmedaille in der rechten. Und sie wirkte so entspannt und selbstgewiss, als hätte sie mit gar nichts anderem geplant, als hier bei diesem Marathon den Titel zu gewinnen.

Dass die Zehn-Kilometer-Distanz im Meer ein Höllenritt ist, merkte man Beck nach dem Zielsprint gar nicht mehr an, als sie in die Kameras lächelte. Ein furioses Finish hatte Beck zum Titel geführt, als sie nach der letzten Boje nach rechts aus der Vierer-Spitzengruppe ausbrach und an die Spitze flüchtete. Chelsea Gubecka aus Australien lag am Ende 4,1 Sekunden zurück und gewann Silber, die US-Amerikanerin Katie Grimes holte mit 8,3 Sekunden Rückstand Bronze. Die Mitfavoritinnen Sharon van Rouwendaal (Niederlande) und Ana Marcela Cunha (Brasilien) gingen als Vierte und Fünfte leer aus, während Becks Würzburger Teamkameradin Lea Boy starke Siebte wurde.

Detailansicht öffnen Zeigefinger hoch: Leonie Beck hat ihr Ziel erreicht. (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Dass Beck sich aber völlig verausgabt hatte, bekannte sie in ihrer ersten Reaktion: "Die erste Hälfte war ok, ich habe versucht, ein bisschen Energie zu sparen, das war auch mein Plan. Aber am Ende war es sehr, sehr hart, da bin ich um mein Leben geschwommen", sagte Beck, deren Taktik, erst einmal im Mittelfeld zu schwimmen, kraftraubenden Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen und wenig Führungsarbeit an der Spitze erledigen zu müssen, voll aufgegangen war. Und das bei nicht gerade einfachen Bedingungen: Der ablandige Wind machte es den Schwimmerinnen schwer, außerdem "sieht man unter Wasser nicht sonderlich viel, es ist eine braune Suppe", wie Beck später sagte.

In den Tagen zuvor war die Wasserqualität in der Bucht von Fukuoka nach schweren Regenfällen zum Thema geworden, die deutsche Gruppe um Beck und Florian Wellbrock ließ das erste Training wegen Angst vor Keimen und Schmutz im Freiwasser aus. "Als wir gestern aus dem Einschwimmen gekommen sind, waren wir überall braun und grün", erzählte Beck. Aber die Grenzwerte wurden auch im Frauenrennen nicht überschritten, "alles gut also. Und sich jetzt schon für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, war alles, was ich wollte", sagte die Siegerin. Nur die drei Bestplatzierten sichern sich bei dieser WM das Ticket für Paris 2024, es ist eines der Hauptziele auch des deutschen Teams. Es war außerdem der erste deutsche WM-Titel über die zehn Kilometer bei den Frauen seit 2001.

Ein weiterer Vorteil für Beck ist nun, dass sie die terminlich ungünstig gelegene WM im Februar in Katar, wo weitere Olympia-Plätze vergebene werden, theoretisch verzichten und ihren Fokus voll auf Paris legen kann. "Grundsätzlich möchte da niemand starten, weil das die Methodik komplett auseinander haut, die man seit Jahren hat", hatte Bundestrainer Bernd Berkhahn vor den Rennen mit Blick auf Katar gesagt.

Beck hat nun nach WM-Silber in Budapest vor einem Jahr auf derselben Strecke nun in Fukuoka den größten Erfolg ihrer Karriere errungen - in Budapest hatte sie mit der Staffel ebenfalls schon Gold gewonnen. Ihre Entwicklung ist augenscheinlich, und sie führt direkt nach Ostia, jenes Seebad in Italien, wo Beck nach Abschluss ihres Medienkommunikations-Studiums seit knapp zwei Jahren lebt. Dort trainiert sie in der Gruppe des italienischen Olympiasiegers und Weltmeisters Gregorio Paltrinieri, was ihre Entwicklung auch im taktischen Bereich enorm forcierte.

Detailansicht öffnen Überglücklich: Leonie Beck profitierte in Fukuoka auch von ihrem Wechsel nach Italien in eine neue Trainingsgruppe. (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Sie mache dort ein bisschen mehr Krafttraining, mehr Stabilisation, es werde mehr Wert aufs Aufwärmen gelegt, berichtete Beck noch am Donnerstag vor dem WM-Start. Zehn Trainingseinheiten absolviert sie in Ostia pro Woche, zwischen 70 und 100 Kilometer, das Meer haben sie dort vor der Haustür. "Und manchmal stecken wir dann mit Bojen dort auch einen Kurs und trainieren", sagt Beck: "Die Zauberformel ist sehr, sehr viel schwimmen."

Die Trainingsgruppe sei für sie zur Familie geworden, eine zweite Heimat, nachdem sie in Würzburg nicht mehr so recht vorangekommen war. Mit dieser Gruppe ist sie vor gut drei Wochen auch nach Talinn aufgebrochen, ins erste Höhentrainingslager, ein zweites folgte in Nagano, um sich auch an die Zeitumstellung zu gewöhnen. Erst dann stieß sie zum deutschen Team, das seine Vorbereitung in Kumamoto absolvierte. Becks Sonderweg stört dort niemanden, und der Erfolg gibt ihr nun auch Recht.

Und auch ihre vor Jahren getroffene Entscheidung, ins Freiwasser zu wechseln, weil sie die Lust aufs Becken verloren hatte und auch nicht mehr die Chance sah, dort in die absolute Weltspitze vorzudringen, entpuppt sich nun als goldrichtig. "Ich glaube ich war diejenige, die es am meisten gewollt hat", sagte Beck nun, nach ihrem Goldrennen in Fukuoka. Ein gutes Omen für Florian Wellbrock und Co. ist ihr Erfolg ohnehin. Am Sonntagmorgen startet der Olympiasieger an selber Stelle ebenfalls über 10 Kilometer - und will ganz Ähnliches wie Beck erreichen.