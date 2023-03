Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Gelegentlich sind die verdammten sozialen Medien doch zu etwas nutze. So kam die wichtigste Meldung des Spieltags bereits am frühen Samstagabend auf angemessene Weise unverzüglich und weltweit in Umlauf: Henning Matriciani im Smoking und im Besitz des Ballon d'Or, des goldenen Balls - die Verbreitung dieses fotografischen Dokuments duldete tatsächlich keinen Aufschub, selbst wenn es nur eine poetische Foto-Montage war. Dass als Absender Matricianis Arbeitgeber Schalke 04 firmierte, machte das Bildnis jedoch beinahe zu einem offiziellen Gegenstand.

Der Unterschied zwischen dem aktuellen Ballon d'Or-Inhaber Karim Benzema, 35, und Henning Matriciani, 22, lässt sich in Worten schlecht beschreiben. Der eine spielt bei Real Madrid und ist ein begnadeter Fußballer, der andere hat nach einem Anruf von Gerald Asamoah die Arbeit als ordentlich ausgebildeter Physiotherapeut in Lippstadt niedergelegt, um sich dem Regionalliga-Team des FC Schalke 04 anzuschließen. Er habe bei dem Anruf zunächst an einen Scherz geglaubt, hat Matriciani erzählt, aber dann habe er mit Herzklopfen realisiert, dass es wirklich Asamoah war, the one and only.

Nun, Marius Wolf und Donyell Malen und Mohammed Dahoud dürften sich nach diesem Wochenende wünschen, dass es dieses Telefonat nie gegeben hätte. Sie haben am Samstagabend beim 100. Revierderby der Bundesliga zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund den längst nicht mehr in der vierten Liga kickenden Matriciani von einer wirklich unangenehmen Seite kennengelernt: Als giftigen Widersacher und als ständigen Begleiter, der sich partout nicht abschütteln lassen will - und immer wieder auch als Saboteur, der plötzlich herangerauscht kommt und einem mit Grätschen, die aus der Zeit der Vorfahren stammen, den Ball wegnimmt.

Garantiert ist nirgendwo auf der Welt lauter gejubelt worden als um kurz vor halb neun in der Gelsenkirchener Arena, als Matriciani in der Nachspielzeit per Rutschblockade in Dahouds gefährlichen Torschuss gefahren kam wie der Teufel in eine sündige Seele. 2:2 hieß es deshalb am Ende der aufregenden Partie, der Abpfiff löste gegensätzliche Gefühle aus: Euphorie bei Blau und Weiß, Ärger bei Schwarz und Gelb. Dieses Resultat sei "frustrierend", sagte BVB-Trainer Edin Terzic und setzte das dazu passende Gesicht auf.

Die Dortmunder hatten Grund, sich über das Remis zu ärgern. Sie hatten den spielerischen Klassenunterschied zum Erzrivalen deutlich nachgewiesen und zwei Mal in Führung gelegen, jeweils mit Gelegenheiten, den Vorsprung auszubauen. Dennoch richtete sich Terzics Enttäuschung weniger auf den Spielverlauf als auf die unentschlossene Haltung, mit der sein Team die Partie bestritten hatte. Seine Elf habe es zugelassen, dass die Partie in der zweiten Halbzeit "emotional wurde", sagte er, und das sei "sehr enttäuschend". Womöglich habe der eine oder andere Spieler im Bewusstsein des 2:1-Vorsprungs gedacht, "es geht heute von allein", mutmaßte Sportchef Sebastian Kehl.

In mancher Tugend dürfte Schalke Tabellenführer sein

Nach Hochmut hat es allerdings nicht ausgesehen, eher nach einer Mischung aus Erschöpfung, namentlich beim Vorarbeiter Jude Bellingham, und Kontrollverlust. Der BVB schaffte es nicht, die Schalker Moral mit kühler Spielkunst zu brechen. Wenn es um das Aufbringen von Leidenschaft und Willenskraft und um die berauschende Verbindung mit den eigenen Anhängern geht, dürfte Schalke 04 zurzeit allerdings Tabellenführer der Bundesliga sein. Doch sieben Spiele ohne Niederlage hintereinander sind nicht nur das Resultat von Malochen und emotionalem Rausch, die Serie beruht auch auf Kriterien einer sportlichen Entwicklung.

Thomas Reis hat wie ein versierter Goldschürfer am Klondyke River das Wertvollste hervorgeholt, das der Kader hergibt, und er hat ein strategisches Programm entworfen, das gegen die Konkurrenten im Abstiegskampf ebenso funktioniert wie gegen die eigentlich übermächtigen Borussen. Die Entscheidung, Ralf Fährmann wieder ins Tor zu stellen, hat sich dabei als Coup erwiesen. Am Samstagabend war es Fährmanns souveräne Präsenz, die Schalke in den heiklen Phasen im Spiel hielt. Nico Schlotterbeck und Raphael Guerreiro mussten beim 1:0 (38. Minute) und beim 2:1 (61.) den Ball schon sehr gut treffen, um den Schalker Schlussmann zu bezwingen.

Eine Arbeitsgemeinschaft auf links wird dem BVB zum Verhängnis

Die Bereitschaft des Schalker Publikums, den Abstiegskampf zu unterstützen, gehört gleichwohl unabdingbar zu den tragenden Faktoren. Matricianis erster Grätsche, mit der er nach ungefähr zehn Minuten ein Zuspiel auf Marius Wolf abfing, feierte das Volk auf den Tribünen schon, bevor er sie ausgeführt hatte. Der Lärm schwoll an wie eine Sturmbö, als er dem Ball entgegenschlitterte, und entlud sich in einem triumphalen Aufschrei, als er ihn ins Aus beförderte. Fortan steigerte sich Matriciani in einen furiosen Auftritt. Mit Vordermann Marius Bülter, dem Schützen zum 1:1 (50.) und Vorbereiter des 2:2 (79.), bildete er auf der linken Flanke eine Arbeitsgemeinschaft, die dem BVB zum Verhängnis werden sollte.

Am Ende kam Schalke auf eine Weise zum Ausgleich, die einiges darüber aussagt, wie Trainer Reis die Möglichkeiten seines Kaders gewinnbringend zu aktivieren versteht. Torschütze Kenan Karaman hatte noch vor zwei Wochen beim Coach vorgesprochen, weil er das Gefühl hatte, nicht genügend Beachtung zu finden. Auch diesmal bekam er nur als Einwechselspieler die Chance, aber er hat keine Zeit verloren, sie zu nutzen. Karaman, im Sommer am letzten Tag des Transferfensters ablösefrei aus der Türkei gekommen, war bisher nicht mal ein ernst zu nehmender Mitläufer. Nun kann er sich "Derbyheld" auf die Visitenkarte drucken lassen. "Dass ich mein erstes Tor ausgerechnet im Derby mache - ein wahnsinniges Gefühl", schwelgte der Angreifer im Glück.

Bevor er im Revier Visitenkarten verteilt, sollte er allerdings noch ein paar Monate warten. Der Kampf ums Bleiberecht in der Liga hat gerade erst begonnen. "Wir stehen im Moment noch da, wo wir am Ende der Saison nicht stehen wollen", sagte Thomas Reis, man dürfe "nicht zu euphorisch sein".