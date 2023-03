Von Javier Cáceres, Berlin

Es gibt eine Reihe von Gründen, deretwegen es sich sagen lässt, dass Geld allein nicht glücklich macht; am Samstag wurde dem Lied, das die Hertha davon singen kann, eine Strophe hinzugefügt. Wenige Stunden nach der offiziellen Verkündung des von Präsident Kay Bernstein als "zukunftsweisend" gefeierten Einstiegs der US-amerikanischen Investmentfirma 777 Partners verpassten die Berliner trotz 1:0-Führung einen Heimsieg. Denn sie spielten trotz einer über weite Strecken überlegen geführten Partie gegen Mainz 05 nur 1:1.

"Es ist schon bitter, dass wir nicht gewonnen haben", klagte Stürmer Florian Niederlechner, der im Winter zur Hertha stieß und sich darüber grämt, noch immer kein Tor erzielt zu haben. Die Mainzer wiederum gestanden zwar ein, dass sie den Sieg nicht verdient hatten - dennoch haderten sie, wegen des fürwahr absurd anmutenden Handelfmeters, den der junge Hertha-Stürmer Jessic Ngankam mit unbekümmerter Sicherheit verwandelte. Den Ausgleich beschaffte FSV-Stürmer Ludovic Ajorque - mit einem Traumtor, das sich in seiner Ansehnlichkeit herrschaftlich über die maue Partie erhob. Und in Berlin Erinnerungen daran weckte, dass sie Ajorque im vergangenen Sommer gern verpflichtet hätten. Es kam der weitgehend glücklose, am Samstag erst in der zweiten Halbzeit eingewechselte, aber beliebte Willy Kanga.

Die Hertha, die zuletzt daheim gegen Mönchengladbach (4:1) und Augsburg (2:0) gewonnen hatte, wartet nun schon seit viereinhalb Jahren darauf, drei Heimsiege in Serie zu feiern. "Ärgerlich", nannte das Trainer Sandro Schwarz, und freute sich doch darüber, dass sich die sportliche Belegschaft mit Blick auf die Schlagzeilen der letzten Tage als emotional teflonbeschichtet erweise. Alles perlt an ihr ab. "Ich habe großen Respekt vor meinem Trainerteam, vor meinem Staff, vor meiner Mannschaft, weil wir, klar, das ist kein Geheimnis, außerhalb des Platzes das eine oder andere Thema haben", sagte Schwarz.

Am Samstag war dies besagter Einstieg der neuen Bosse aus dem fernen Nordamerika. Die in Miami beheimatete Private-Equity-Firma 777 Partners übernahm die Anteile an der Hertha-Profiabteilung, die bislang einer Firma von Investor Lars Windhorst gehörten. Über den Preis gab es keine Verlautbarungen; er soll aber erheblich unter den 374 Millionen Euro liegen, die Windhorst für ziemlich genau zwei Drittel der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA insgesamt bezahlte.

Wer am Samstag die handelnden Personen bei Hertha sah, blickte in ausnahmslos freudige und/oder erleichterte Gesichter. Das dürfte vor allem daran liegen, dass 777 Partners - oder "Triple Seven" - im Wege einer Kapitalerhöhung weiteres Geld zuschießen wird. "Die Erweiterung der Beteiligung gibt uns Planungssicherheit auf unserem Weg, Hertha BSC mit viel Fleiß, Leidenschaft und Demut im sportlichen wie wirtschaftlichen Bereich zu konsolidieren", ließ Geschäftsführer Thomas E. Herrich ausrichten. Im Gespräch sind insgesamt rund 100 Millionen Euro; ein Teil davon soll sofort fließen. Damit sollen die Löcher im Etat gestopft werden, die um Einiges größer sind als jener Riss, der sich am Samstag an der Gesäßpartie der Hose des Hertha-Trainers Sandro Schwarz auftat.

777 Partners hat bereits im Hintergrund an diversen Personalentscheidungen mitgewirkt

Die Handvoll Dollar, die Triple Seven sofort einbringt, sind nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Lizenzierungsprozesses von Bedeutung: Am Mittwoch muss die klamme Hertha die entsprechenden Unterlagen bei der Deutschen Fußball Liga deponiert haben. Zuletzt hatte der Hauptstadtklub öffentlich gemacht, dass der Verlust im laufenden Geschäftsjahr rund 64 Millionen Euro betragen wird. Zudem sind bis Jahresende Schulden von mehr als 80 Millionen Euro zu bedienen, bei Personalkosten von etwa 100 Millionen. Da kommt der Alten Dame ein wenig künstliche Beatmung nicht so unrecht.

"Diese strategische Partnerschaft hilft uns dabei, den Restrukturierungsprozess und die wirtschaftliche Konsolidierung von Hertha BSC weiter voranzutreiben. Daher sind wir froh, 777 Partners in der Hertha-Familie begrüßen zu dürfen", frohlockte Hertha-Präsident Kay Bernstein, einst Vorsänger der Ultras aus der Ostkurve des Olympiastadions. Dort, bei seinen alten Mitsängern, war am Samstag maximale Skepsis zu beobachten. Zu Beginn der Partie wurde von den treuesten der treuesten Anhänger Herthas ein Transparent ausgerollt, das sich alarmiert las: "Kontrollverlust für schnelles Geld - 50+1 nur noch auf dem Papier?!" Denn: 777 Partners hat bereits im Hintergrund an diversen Personalentscheidungen mitgewirkt - und soll auch in Zukunft strategisch eingreifen.

Die Amerikaner geloben, die deutschen Besonderheiten zu achten. "Wir haben größten Respekt vor der Art und Weise, wie der Fußball in Deutschland strukturiert ist, und freuen uns darauf, mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Hertha dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen", kündigte Triple-Seven-Boss Josh Wander an, dessen Firma auf drei Kontinenten vertreten ist. Am Montag will sich Wander den Berliner Medien vorstellen - und vielleicht auch das Beispiel FC Genua erwähnen. Nach dem Einstieg von Triple Seven im September 2021 stieg Genua ab - und kämpft nun in Italiens Serie B um den Wiederaufstieg.