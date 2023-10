Der italienische Nationalspieler Sandro Tonali von Newcastle United wird wegen seiner Verwicklung in den jüngsten Wettskandal des italienischen Fußballs zehn Monate gesperrt. Zudem muss er sich nach einer Vereinbarung zwischen dem Sportgericht des italienischen Verbandes (FIGC) und seinen Anwälten über einen Zeitraum von acht Monaten einer Therapie unterziehen, wie FIGC-Präsident Gabriele Gravina am Donnerstag in Rom mitteilte. Für den Mittelfeldspieler ist die Saison 2023/24 damit vorzeitig beendet; zudem verpasst er die Europameisterschaft im Sommer in Deutschland, für die sich Italien noch qualifizieren muss. Die Vereinbarung muss noch offiziell vom höchsten Sportgericht des Nationalen Olympischen Komitees in Italien (Coni) angenommen werden.