Der Ukrainer Andrej Voronin, ehemaliger Bundesligaprofi und zuletzt Assistenztrainer bei Dynamo Moskau, hat Russland am Tag des Kriegsbeginns fluchtartig verlassen. Im Interview spricht er über die Katastrophe in seiner Heimat.

Interview von Javier Cáceres

Andrej Voronin, 42, wurde in Odessa in der damaligen Sowjetunion geboren. Mit 16 Jahren wechselte er bereits zu Borussia Mönchengladbach, wo er zu einem erfolgreichen Bundesliga-Spieler wurde, der unter anderem auch für Mainz 05, Bayer Leverkusen und Hertha BSC stürmte. Voronin bestritt 76 Länderspiele für die Ukraine. Nach seiner aktiven Karriere stieg er ins Trainergeschäft ein, seit Oktober 2020 amtierte er als Assistent des deutschen Chefcoaches Sandro Schwarz bei Dynamo Moskau. Schwarz befindet sich immer noch im Dienst, Voronin hingegen hat Russland noch am Morgen des 24. Februar verlassen. Die SZ erreichte ihn in Düsseldorf am Telefon.