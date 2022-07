Von Christian Bernhard

Eigentlich hätte es ein Ankick werden sollen an diesem Samstagnachmittag, nun ist daraus ein Anstich geworden: Der München RFC ist offiziell in die erste Rugby-Bundesliga aufgestiegen. Das entscheidende Relegationsspiel um den Aufstieg, in dem die Münchner auf der heimischen Bezirksportanlage am Hedernfeld im Stadtteil Großhadern einen Sieg gebraucht hätten, ist nämlich gestrichen worden. Der Gegner, der RC Luxemburg, musste mangels einsatzfähiger Spieler auf die Partie verzichten, wie er wissen ließ. Vom Rückzug des Vorletzten der abgelaufenen Erstliga-Saison hatten die Münchner erst wenige Tage vor der Partie erfahren, damit sind sie letztlich also kampflos in die Bundesliga aufgestiegen. Und so wird anstelle des Relegationsspiels am Samstag nun die Aufstiegsparty mit einem Fässchen Bier am Hedernfeld stattfinden.

Die Münchner kehren nach 20 Jahren in die Rugby-Bundesliga zurück. Damals stiegen sie nach nur einer Saison wieder ab. Diesmal sei man deutlich besser auf das Abenteuer Oberhaus vorbereitet, heißt es von Klubseite. Für den MRFC war es die zweite Chance zum Einzug in die erste Liga, nachdem die Mannschaft des italienischen Trainers Umberto Re eine Woche zuvor das Playoff-Finale um den direkten Aufstieg gegen den BSC Offenbach mit 29:32 verloren hatte. "Nicht nur bei der sehr knappen Niederlage gegen Offenbach haben unsere Spieler gezeigt, dass sie in die erste Liga gehören", sagte Re. Die sportliche Rechnung, die der MRFC laut Präsident Götz Köthe noch mit den Luxemburgern offen hatte (diese hatten im Jahr 2016 in der Relegation den Münchner Aufstieg verhindert), wurde nun also beglichen, ohne auf den Platz zu müssen. Köthe erhofft sich vom Aufstieg einen Aufschwung für das bayerische Rugby, das erstmals nach 20 Jahren wieder einen Teilnehmer an der von Klubs aus Baden-Württemberg dominierten Bundesliga Süd/West stellt. "Wir möchten Rugby in Bayern insgesamt fördern und weiter voranbringen", sagte der MRFC-Präsident, der sich nun mit seinem Team an die Planung der Bundesliga-Saison machen kann.