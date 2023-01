Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Wer das Drama des jungen Fußballers Gio Reyna mit ihm ausloten will, von ganz unten bis ganz oben, muss Bilder von ihm anschauen. Vom Mittwochabend in Mainz, von seinem Triumphlauf in der 94. Spielminute. Und daneben das tränenüberströmte Häufchen Elend von jenem Abend vor neun Monaten, als derselbe junge Mann - schon wieder verletzt - mit hängenden Schultern vom Platz schlich. Und zwischendurch die hollywoodreife Schlammschlacht zwischen Reynas Eltern und US-Nationaltrainer Gregg Berhalter. Was für eine Achterbahn.

An diesem Mittwoch aber war der ausgelassenste Reyna zu sehen, den sie bisher in Dortmund kannten. Der eingewechselte Offensivmann drückte den Ball nach einer Kopfballvorlage des ebenso spät gekommenen Sebastien Haller über die Linie. Und dann explodierte der 20-Jährige, der in seiner Unberechenbarkeit und den unkonventionellen Bewegungsabläufen bisweilen an den viel berühmteren Thomas Müller erinnert. Alles musste offenbar endlich raus, wie im Winterschlussverkauf der Emotionen. 2:1 für Dortmund. Schlusspfiff.

Drei Tage zuvor hatte Reyna, ebenso spät eingewechselt, bereits das 4:3-Siegtor für seinen BVB gegen Augsburg geschossen, mit einem Dropkick, den kein Lehrvideo hätte besser vorführen können. Zusammengefasst kann Dortmunds Trainer Edin Terzic sich bei Reyna für vier Punkte bedanken - für zwei Siege, statt zwei Unentschieden.

Mit seinem Jubel schien er dem Mainzer Publikum all den Frust zuzubrüllen, den er die vergangenen Monate aufgestaut hatte - obwohl die Mainzer nichts dafür konnten, und ihm nur zufällig die Bühne für die Gefühls-Abrechnung boten. Die langen Verletzungen (vor allem am Oberschenkel) das Heranquälen an alte Fitness, wieder Rückschlag, wieder Einzelschuften. Wieder Comeback, noch nicht ganz fit zur WM in Katar, und dort von seinem Trainer quasi mit der Ansage begrüßt, er werde im Turnier wohl keine große Rolle für das Nationalteam spielen. Was sich dann mit bisher unbekannten Nebengeräuschen erfüllte.

Alle mögen Giovanni Reyna - zumindest in Dortmund

"Bei uns," erinnerte sein Klubtrainer Terzic, "hat er sich nie etwas zuschulden kommen lassen." BVB-Sportchef Sebastian Kehl hatte schon nach Reynas Rückkehr vom US-Camp in Katar vorsorglich gesagt: "Gio ist ein sehr guter Junge. Wir hatten nie einen Grund, an ihm zu zweifeln. Er geht in jedes Training und jedes Spiel mit großer Motivation."

Reyna selbst meidet von jeher Interviews. Am Mittwochabend in Mainz, als er das überschüssige Adrenalin halbwegs aus der Blutbahn hatte, war ihm auch nicht allzu viel zu entlocken. "Jeder Mensch hat schwere Zeiten im Leben", ließ er wissen, "der Fußball hilft mir, da wieder rauszukommen. Ich will arbeiten, und meinem Team helfen." Das war der artige Reyna, den sie seit Sommer 2019 in Dortmund kennen. Reyna hat in seinem Leben bisher nur für zwei Vereine gespielt, New York City FC und eben die Borussia.

Anfangs, mit 16, war er Juniorenspieler, aber schnell entwickelte Reyna sich zum Lieblingsspieler der BVB-Trainer. Egal ob Lucien Favre, Edin Terzic, Marco Rose, der junge Amerikaner war stets Everybody's Darling jeder schwärmte von ihm. Der Prototyp des übertalentierten Akademie-Spielers, mit Familien-Wurzeln in den USA, Argentinien, Portugal (dessen Staatsbürgerschaft Gio ebenfalls hat), einem Geburtsort in England und fußballerischer Heimat in Deutschland.

Den letzten Entwicklungsschritt allerdings hat Reyna bisher noch nicht gemacht. Es kam immer was dazwischen. Erling Haaland oder Jude Bellingham zum Beispiel, die alles überstrahlten. Und als alles endlich einigermaßen lief, kam die Seifenoper, die seine Eltern, der amerikanische Fußball-Verband und dessen Trainer Berhalter rund um Katar aufführten.

Reynas Eltern sind im US-Fußball einflussreich. Vater Claudio, als Profi unter anderem in Wolfsburg und Leverkusen unterwegs, und später bei ManCity, spielte bei vier Weltmeisterschaften für die USA, Gios Mutter Danielle Reyna-Egan war ebenfalls US-Nationalspielerin. Als Berhalter, einst Mannschaftskamerad von Papa Reyna, den 2022 lange verletzten Gio als mehr oder weniger untauglich für die WM einstufte, schrillte bei den Reynas offenbar der Alarm. Er gilt ja vielen als der beste amerikanische Fußballer. Allerdings immer in jenem Status der noch nicht erfüllten Versprechung.

Berhalter beklagte schließlich, dem Spieler fehle es an Einstellung. Angeblich habe Reyna kurz davor gestanden, aus dem Trainingslager nach Hause geschickt zu werden. Die Schlammschlacht war eröffnet. Reynas Mutter schäumte so sehr, dass sie eine fast 30 Jahre alte Strafsache gegen Berhalter ausgrub. Der ehemalige Torwart habe als junger Mann eine Klage wegen Misshandlung am Hals gehabt, wegen häuslicher Gewalt gegen seine Frau, mit der Berhalter auch heute verheiratet ist. Insider-Wissen, dass die Reynas aus gemeinsamen alten Zeiten hatten. Berhalter stand am Pranger. Ob der Familienkrieg Sohn Gio allerdings hilft, ist zu bezweifeln.

An diesem Abend von Mainz hat Reyna nun angefangen, ein echte Instanz zu werden. Dabei hatte der BVB in Mainz erneut nicht überzeugt. Beim 2:1 (zu dem FSV-Profi Jae-sung Lee und Julian Ryerson die ersten beiden Tore beigetragen hatten) ließ die Borussia ein klares Konzept vermissen. Am Ende triumphierte die Mannschaft mit den besseren Einzelspielern. Einer davon war Reyna.