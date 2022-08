Max Eberl und RB Leipzig:Der mysteriöse Kandidat hat einen Namen

Zurück in den Profifußball? Hier fährt Max Eberl erst mal nur mit der Sommerrodelbahn.

Max Eberl könnte jener Sportdirektor werden, den RB Leipzig seit langem angekündigt hat. Sein Vertrag mit Gladbach ist aber nach wie vor gültig - was den Borussen eine Entschädigung einbringen könnte.

Von Philipp Selldorf, Köln

Emil Forsberg, 30, hat in der laufenden Saison lediglich im Vorwort einen Platz gefunden. 52 Minuten nahm der altgediente schwedische Mittelfeldspieler von RB Leipzig an der Supercup-Ouvertüre (3:5) gegen den FC Bayern teil, ansonsten blieb bloß ein Kurzeinsatz beim Auswärtsspiel in Stuttgart. Das ist auch seinem Berater Hasan Cetinkaya aufgefallen, worauf er der Bild mitteilte, im Klub gebe es "Personen", die Forsberg vorsätzlich den Respekt versagten.