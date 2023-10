Eine reale Sturmwarnung wirbelte am Dienstag City kurzfristig die Reisepläne von Pep Guardiolas Team durcheinander. Statt am Nachmittag sollte der Titelverteidiger erst drei Stunden später in der Messestadt eintreffen. Das Abschlusstraining hatte City vorsichtshalber schon in der Heimat absolviert. Was die Warnung vor Haaland betrifft, gab Rose sich betont entspannt: "Es gibt keinen besonderen Plan gegen ihn. Er ist von Natur aus schwer zu verteidigen. Wir müssen in jeder Situation wachsam sein, und ich denke, wir können das."

Die Wege der beiden kreuzten sich erstmals 2019, als Rose Trainer in Salzburg war und Haaland mit 18 Jahren aus Norwegen nach Österreich wechselte. Später arbeiteten Fußballlehrer und Schüler auch in Dortmund zusammen. Dass die Leipziger den blonden Hünen in Schach halten können, haben sie im Hinspiel vor dem 0:7-Debakel gezeigt. Da holte Leipzig ein 1:1, Willi Orban und der im Sommer nach Manchester gewechselten Josko Gvardiol meldeten Haaland mit vereinten Kräften ab. Guardiola war so frustriert, dass er seine Mannschaft noch auf dem Platz versammelte und ihr ins Gewissen redete.

Die Vorzeichen stehen nicht schlecht für RB. Leipzig hat sieben Spiele nacheinander nicht verloren, am Samstag musste Bayern München froh sein, noch ein 2:2 erkämpft zu haben. Gegen City lauteten die Heim-Ergebnisse bisher 1:1 und 3:2. "Das hat ganz gut geklappt bisher und deshalb freue ich mich auch auf das Spiel", sagte Stürmer Yussuf Poulsen. Allerdings müssen die Sachsen auf Nationalspieler Benjamin Henrichs verzichten. Der Außenverteidiger habe sich gegen München eine "kleinere Muskelverletzung" zugezogen, sagte Rose. Bei Manchester fehlen Kevin De Bruyne und Bernardo Silva.