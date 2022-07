FRANKREICH

L'Equipe: "Der Traum ist zerstoben. Niedergestreckt durch einen Doppelschlag von Alexandra Popp scheitert Frankreich vor den Türen des EM-Finales. Die Französinnen haben den Deutschen einen heftigen Kampf geliefert, aber er wurde zum Friedhof ihrer Illusionen."

Ouest France: "Popp hat den französischen Traum zu Grabe getragen. Deutschland hat mit seiner Erfahrung den Traum vom ersten internationalen Finale zerbrochen. Die erste Halbzeit war ein Meisterwerk deutscher Kollektivarbeit. Die deutsche Mauer ließ sich nicht überwinden."

Le Monde: "Das Ausscheiden löscht nicht einen vielversprechenden Kurs aus. Niederlagen werden immer als Scheitern erlebt. Aber Niederlagen können auch der Zukunft dienen. Das ist bei den Bleues der Fall, die erstmals bei einer EM unter den letzten Vier standen."

Le Parisien: "Das Versprechen, Wembley zu erreichen, das sich die Bleues nach dem Viertelfinale gegeben hatte, ist an der deutschen Mauer zerschellt. Die Fehler im konsequenten Abschluss wurden teuer bezahlt. Die Bleues wollten, aber konnten nicht, weil die Deutschen - auch wegen der zwei Tage längeren Vorbereitungszeit - physisch überlegen waren."

Courrier de l'Ouest: "Frankreich zahlte für fehlende Frische und den Mangel an Torgefährlichkeit. Den Bleues wurde eine taktische Lektion erteilt, und sie mussten frustriert und enttäuscht das Turnier verlassen."

ENGLAND

The Guardian: "England gegen Deutschland, im EM-Finale, im ausverkauften Wembley-Stadion. Geliebt, gehasst, es ist ein Spiel, das die Aufmerksamkeit der Gastgebernation auf sich zieht wie kein anderes, in keiner Sportart, in keiner Arena. Bei all den atemberaubenden Momenten, die Englands Spielerinnen auf ihrem Weg ins Finale erlebt haben, wird es am Sonntag in Wembley niemanden geben, der so gut ist wie Popp. Popp ist nicht zu bremsen."

Daily Mail: "Hier kommen die Deutschen! England trifft im Finale der Europameisterschaft 2022 am Sonntag auf einen vertrauten Gegner, nachdem der achtmalige Europameister durch zwei unbarmherzig vollendete Tore von Alexandra Popp mit 2:1 gegen Frankreich gewann."

The Sun: "POPP STAR. England trifft im Finale der EURO 2022 auf Deutschland, nachdem Spielführerin Alexandra Popp ihre Mannschaft mit zwei Toren gegen Frankreich in Führung gebracht hat."

Evening Standard: "Deutschland liefert erneut auf großer Bühne ab. Noch vor einem Monat schien Popp eine verfluchte Beziehung zu diesem Wettbewerb zu haben. Jetzt ist Deutschland dank ihrer Tore nur noch einen Sieg von der Rückeroberung des Titels entfernt."

SCHWEDEN

Aftonbladet: "Alexandra Popp ist auf dem Weg, die große Königin der EM zu werden."

Expressen: "Nicht einmal ein Eigentor der Torhüterin konnte Deutschland stoppen. Alexandra Popp wurde zur großen Heldin des Spiels, als Frankreich mit 2:1 besiegt wurde. Jetzt wartet ein Klassiker gegen England im Finale."

SVT: "Deutschland ist bereit für das EM-Finale in Wembley. Das ist Alexandra Popp zu verdanken, die sich nun in die Geschichtsbücher eingetragen hat."

DÄNEMARK

DR: "Endrunden rufen nach großen Spielerinnen und großen Nationen. Es werden die Besten gegen die Besten sein, wenn England und Deutschland in Wembley aufeinandertreffen."