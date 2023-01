Die erdrückende Gewalt der Finanzkraft der Premier League war nie so offensichtlich wie jetzt. Für Englands Klubs sind die übrigen Ligen Supermärkte, in denen sie sich bedienen. Und die Regeln der Uefa setzen ihnen keine Grenzen.

Kommentar von Philipp Selldorf

Mit Fragen zum FC Brentford könnte Günther Jauch eine Spezialausgabe von "Wer wird Millionär?" bestreiten. RTL würde vermutlich Prämien sparen. Schon die Einstiegsfrage "Wer oder was ist der FC Brentford?" wäre für die meisten Kandidaten hierzulande eine harte Nuss.

Der FC Brentford ist ein 1889 gegründeter englischer Fußballklub aus West-London, der bis zum Aufstieg in die Premier League im Sommer 2021 seit Generationen in der zweiten, dritten oder vierten Liga zuhause war. Als er das letzte Mal der First Division angehörte, war Indien noch britische Kronkolonie. Das Stadion teilt sich der Verein mit einem irischen Rugbyklub, es fasst rund 17000 Zuschauer. Ein deutsches Pendant des FC Brentford könnte die SpVgg Greuther Fürth sein: ein kleiner, feiner Traditionsklub, dessen Heimat und Bestimmung die Zweite Liga ist, was ihn aber nicht davon abhalten muss, auch mal ganz oben mitzuspielen.

Nun hat der emporgekommene Stadtteilklub Brentford die hiesige Winterpausenruhe gestört, indem er dem SC Freiburg den talentierten U-21-Nationalspieler Kevin Schade abgeworben hat und dafür 25 Millionen Euro bereitstellt. Für beide Seiten markiert der Betrag einen Rekord: Für die einen als Einnahme, für die anderen als Ausgabe.

Dieser Transfer ist zwar keiner dieser Premier-League-Transfers, die wegen ihrer entrückten Summen das Prädikat Wahnsinn tragen, und Brentford ist auch kein künstlich ernährtes Subjekt steinreicher Investoren aus Übersee, Fernost oder dem Orient. Der Klubbesitzer ist ein englischer Unternehmer, der aus einer Akademikerfamilie in Eton stammt. Dennoch setzt das Geschäft aus Sicht der Bundesliga ein weiteres beunruhigendes Zeichen. Abermals offenbart es die Finanzkraft der Premier League, deren erdrückende Gewalt nie so offensichtlich war wie jetzt.

Durch die Corona-Krise ist der wirtschaftliche Graben zwischen Festland und Insel bodenlos geworden.

Die Übermacht des englischen Geldes auf Europas Fußballmärkten wird schon lange beschworen, bereits 2015 prophezeite der damalige DFL-Chef Christian Seifert, die Engländer könnten allen anderen "die Kabinen leerkaufen". Mittlerweile ist, zumal durch die Corona-Krise, der wirtschaftliche Graben zwischen Festland und Insel bodenlos geworden. Die Klubs in Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien kämpfen bei sinkenden Umsätzen gegen die Schulden, in England wuchern die globalen Fernseherlöse und die Zahlungen von Investoren und neuen Klubbesitzern wie den anspruchsvollen Amerikanern beim FC Chelsea.

Eine Art imperialistischer Kultur geht aus den Gegensätzen hervor. Europas Ligen sind für die Premier League Supermärkte, die Winter-WM war für sie eine Einkaufsmesse. Beispielhaft steht der Fall Enzo Fernández, 21, der im Sommer aus Buenos Aires nach Lissabon gewechselt war und bei der WM Argentiniens Stammelf angehörte. Benfica bezahlte zwölf Millionen Euro für Fernández, jetzt bietet der FC Chelsea 85 Millionen für ihn, und zwar im Stil von "Her mit dem Kerl!" Noch sagt Benfica Nein, während der mit vierfach höherem Gehalt angelockte Fernández bereits zum Ja animiert wurde. Die Ausstiegsklausel (120 Millionen) können die Londoner jedoch angeblich nicht bedienen. Nicht weil das Geld fehlt, sondern weil Financial Fairplay im Weg ist: Chelsea hat bereits ein Transferminus von 275 Millionen und erkennt eine rote Linie.

Wer daraus ableitet, dem Fußball-Imperialismus seien durch institutionelle Regeln Grenzen gesetzt, verfehlt das Thema. Die Limits der englischen Klubs bewegen sich in Dimensionen, die dem Rest der europäischen Konkurrenz fern liegen - Top-Marken wie der FC Bayern ausgenommen. Hierzulande muss ein Großklub wie der VfB Stuttgart im Winter womöglich einen der Leistungsträger Mavropanos oder Sosa verkaufen, obwohl er mitten im Abstiegskampf steht, dort meint der Trainer des Aufsteigers Nottingham Forest, die bisher 24 Neuzugänge für insgesamt 160 Millionen Euro seien noch nicht genug der Verstärkungen.

Die ungleichen Finanzverhältnisse sind nicht gesund, weder für die ihrer Attraktionen beraubten Ligen noch für die gemeinsamen Wettbewerbe im Europacup. Aber eine Lösung haben weder die Uefa noch die Klubs zu bieten. Bloß die Engländer können den Europäern einen Rat geben: Abwarten und Tee trinken.