Mit einer Tor-Gala hat der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp in der Premier League den durchwachsenen Saisonstart vergessen gemacht. Die Reds demontierten am Samstag Aufsteiger AFC Bournemouth mit 9:0 (5:0). Durch den ersten Saisonsieg steht die Mannschaft des deutschen Trainers mit fünf Punkten im Tabellen-Mittelfeld.

Der überragende Spieler der Partie war der frühere Hoffenheimer Firmino. Der Brasilianer legte die Treffer von Luis Diaz (3. Minute), Harvey Elliott (6.) und Trent Alexander-Arnold (28.) auf und erzielte selbst zwei Tore (31./62.). Virgil van Dijk (45.), Chris Mepham (46./Eigentor), Fábio Carvalho (80.) und erneut Diaz (85.) machten den sehr hohen Sieg perfekt.

Detailansicht öffnen Bullig, wie man ihn kennt: Erling Haaland (Mitte) verwandelt diese Chance zu seinem dritten Tor für Manchester City gegen Crystal Palace. (Foto: Nick Potts/AP)

Dank eines Hattricks von Erling Haaland innerhalb von 19 Minuten drehte Manchester City beim 4:2 (0:2) gegen Crystal Palace die Partie. Durch ein Eigentor von John Stones (4.) und Joachim Andersen (21.) lag die Mannschaft von Pep Guardiola zur Pause 0:2 zurück. Bernardo Silva (53.) und der Ex-Dortmunder Haaland (62./70./81.) mit seinen Saisontoren vier, fünf und sechs sorgten für den dritten Saisonerfolg.

Ohne den gesperrten Thomas Tuchel kam der FC Chelsea gegen Leicester City zu einem knappen 2:1 (0:0). Englands Nationalspieler Raheem Sterling (47./63.) traf dabei erstmals für die Blues. Chelsea musste rund eine Stunde in Unterzahl agieren, weil Conor Gallagher die gelb-rote Karte sah. Bei den Gästen fehlte Wesley Fofana, der kurz vor einem Wechsel zum Tuchel-Team steht.

Manchester United findet derweil langsam in die Saison. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann nach seinem Triumph über den FC Liverpool (2:1) Anfang der Woche am Samstag auch beim FC Southampton und feierte mit dem 1:0 (0:0) den zweiten Saisonsieg im vierten Spiel. Der Portugiese Bruno Fernandes (55.) erzielte den einzigen Treffer gegen die Mannschaft von Teammanager Ralph Hasenhüttl. Fernandes' Landsmann Cristiano Ronaldo, der angeblich seit Wochen verzweifelt Wechseloptionen auslotet, wurde in der 68. Minute für den Ex-Dortmunder Jadon Sancho eingewechselt. Jüngste Gerüchte aus Italien drehen sich um einen möglichen Transfer Ronaldos zur SSC Neapel.