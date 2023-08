Begehrter Spieler: Moises Caicedo, hier noch für Brighton & Hove Albion am Ball, verstärkt nun den FC Chelsea.

Chelsea statt Liverpool: Der umworbene 21-jährige Moisés Caicedo wechselt von Brighton & Hove Albion an die Stamford Bridge. Der Londoner Klub soll nach Medienberichten eine Rekordtransfersumme in Höhe von 115 Millionen Pfund zahlen.

Im englischen Fußball ist der Rekordwechsel von Moisés Caicedo von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea perfekt. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Achtjahresvertrag mit einer Verlängerungsoption auf ein weiteres Jahr beim FC Chelsea. Der Londoner Klub soll nach Medienberichten eine Rekordtransfersumme in Höhe von 115 Millionen Pfund (rund 133 Millionen Euro) einschließlich Bonuszahlungen an Brighton & Hove zahlen; von offizieller Seite wurde über den Betrag nichts bekannt. Es wäre die höchste Ablöse für einen Zugang in der Geschichte der Premier League.

"Ich bin so glücklich, zu Chelsea zu wechseln! Als Chelsea mich anrief, musste ich nicht lange überlegen, ich wusste einfach, dass ich für den Verein unterschreiben wollte", sagte Caicedo. Der 21-Jährige kann nun im Team von Mauricio Pochettino an der Seite von Enzo Fernandez auflaufen. Den argentinischen Weltmeister hatte der FC Chelsea im Januar für 124 Millionen Euro von Benfica Lissabon geholt.

Damit endet ein aufsehenerregender Transferpoker auf der Insel: Denn an dem Nationalspieler aus Ecuador war auch der FC Liverpool stark interessiert. Trainer Jürgen Klopp sprach vorige Woche bereits von einer Einigung zwischen den Klubs. Dann aber soll Caicedo Liverpool laut Medienberichten mitgeteilt haben, dass er nicht an die Anfield Road wechseln wolle. Er habe sich bereits Ende Mai mit Chelsea geeinigt und fühle sich an die Vereinbarung gebunden. Auch vor dem Angebot Liverpools galt Chelsea als aussichtsreichster Kandidat für eine Verpflichtung Caicedos.