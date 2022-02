Sein zehnter Titelgewinn als Trainer: Jürgen Klopp nach dem gewonnen Ligapokalfinale in Wembley.

22 Elfmeter, 21 Treffer: Der FC Liverpool gewinnt ein spektakuläres Ligapokal-Finale gegen den FC Chelsea - danach spricht Jürgen Klopp vielen Fans aus der Seele, als er zum Krieg in der Ukraine Stellung bezieht.

Von Sven Haist, London

Kaum einer scheint im Fußball den Menschen mehr aus der Seele zu sprechen als Jürgen Klopp. Auf die Frage des früheren Bundesliga-Angreifers Jan Åge Fjørtoft, der mittlerweile für das skandinavische Fernsehen arbeitet, was Klopp über den Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine denke, geriet der sonst so wortgewandte Trainer des FC Liverpool aus Betroffenheit erst mal ins Stocken.