Von Sven Haist

Wie das Offensivspiel des FC Chelsea aussehen kann, war am Sonntag in der 92. Minute zu bestaunen. Innerhalb von 15 Sekunden kombinierte sich das Team im Ligaheimspiel gegen Manchester City aus dem Mittelkreis nach vorne: dynamisch, präzise, mit Spielwitz und anschließendem Treffer. Die Stafette über acht Stationen sowie sieben Spieler initiierte Kai Havertz, dessen Torvorlage letztlich fast Landsmann Timo Werner vollendet hätte, der nur einen Schritt langsamer war als Torschütze Callum Hudson-Odoi.

Chelseas wunderbarer Modell-Treffer war nach drei Gegentoren in der ersten Halbzeit allerdings nicht mal eine leichte Färbung des ernüchternden Resultats. Das 1:3 gegen Manchester City könnte sich für Chefcoach Frank Lampard in den nächsten Tagen als essenziell erweisen - wenn er für sich stichhaltige Argumente sammeln muss, warum der Klub ihm das sehr kostspielig zusammengestellte Team weiter anvertrauen soll.

Quasi mit Abpfiff veröffentlichten die Medien ihre Bestandsaufnahmen zur Lage an der Stamford Bridge, das Sportportal The Athletic schrieb schon im ersten Satz, dass Lampard, 42, in seiner zweiten Saison bei den Blues "ernsthaft in Gefahr" sei. Bei den anderen Medien auf der Insel las sich das ähnlich: "Am Tag der Verzweiflung" (Telegraph) habe Man City den "kämpfenden Lampard mit Leid überhäuft", schrieb die Times. Der befinde sich nun "in der blauen Zone" (Guardian) der Chelsea-Trainer, in der Tabellenplatz, Perspektive und Transferausgaben in einer Gewinn- und Verlustrechnung gegeneinander abgewogen werden.

Nach einem Sieg und vier Niederlagen aus sechs Ligaspielen ist Chelsea in der Tabelle aus den Europapokalplätzen gerutscht. Aufgrund von Nachholspielen der Konkurrenz könnte sich der Rückstand zum zur Champions League berechtigenden vierten Rang bald auf sechs Punkte erhöhen. Bisher hat keiner der ersten zehn Vereine der Premier League den Trainer geschasst und an sich schwebt das auch Chelsea um den Technischen Direktor Petr Cech, früherer Torwart des Klubs, nicht vor. Der würde mit seinem ehemaligen Mitspieler Lampard am liebsten die nächste Ära des Klubs prägen, aber ein Verpassen der Königsklasse kann ziemlich ins Geld gehen - und da kennt Oligarch und Eigentümer Roman Abramowitsch meist keine Gnade.

Thomas Tuchel wäre auf dem Markt

In seinen 17 Jahren bei Chelsea hat noch niemand einen derart miesen Punkteschnitt zu verantworten gehabt wie derzeit Lampard (1.67), nicht mal die schnell abservierten Andre Villas-Boas oder Luiz Felipe Scolari. "Wir befinden uns in einer schwierigen Phase, aber jeder Neuaufbau bringt Schmerzen mit sich, hinter den Kulissen und auf dem Spielfeld", verteidigt sich Lampard. Er spüre "die Hitze, aber ich denke nicht nach, was die Leute sagen, weil ich mich nicht ablenken lassen will". Er werde auch nicht für den Vorstand um Klubchefin Marina Granovskaia sprechen, das stehe ihm nicht zu. Konträr zu den arrivierten Vorgängern käme Chelsea eine Entlassung von Lampard (Vertrag bis 2022) vergleichsweise günstig zu stehen - und vor allem würde sich mit dem Deutschen Thomas Tuchel, an Heiligabend in Paris freigestellt, eine reizvolle Alternative auf dem Markt befinden. Bei seinen Kurzvisiten auf der Insel machte Tuchel kein Geheimnis aus seinem Faible für den englischen Fußball.

Lampard scheitert jedenfalls bisher auch daran, die deutschen Nationalspieler im Klub zu integrieren. Für Kai Havertz, 21, und Timo Werner, 24, legte Chelsea mehr als der Hälfte der Viertelmilliarde hin, die der Klub im Sommer für sechs neue Profis ausgab. Im Gegensatz zu den meisten anderen Verpflichtungen, die ihren Platz im Team direkt gefunden haben (Torwart Edouard Mendy und Innenverteidiger Thiago Silva zum Beispiel), sieht es aus, als würde sich Lampard schwer tun, eine angemessene Verwendung für die Deutschen zu finden - er vertraut lieber den heimischen Talenten Tammy Abraham und Mason Mount.

Im Mittelfeld nimmt Spielmacher Mount, nach dem gemeinsamen Jahr bei Derby County einer von Lampards Lieblingsspielern, Havertz den Platz weg. Nach seiner Corona-Erkrankung möchte Lampard den Ex-Leverkusener nun sorgsam aufbauen - anders als noch zu Saisonstart, als Havertz ohne Vorbereitung die Angriffe des Teams schultern sollte. Und Werner hat mit der Verbannung auf die linke Angriffsseite zugunsten des Mittelstürmers Abraham im Herbst die Form verloren. Mittlerweile wartet der frühere Leipziger Torjäger seit zwölf Pflichtspielen auf einen Treffer.

Gegen City durfte Werner nach zehn Ligapartien immerhin mal wieder von Beginn an durchs Zentrum angreifen. Seine auffälligste Aktion hatte er, als er sich bei der Ausführung einer Ecke selbst mit dem rechten Fuß schmerzhaft gegen das links Schienbein trat.

Chelsea fehlt eine funktionierende Achse

Für die Pleite verantwortlich war in erster Linie jedoch das fehlende Rückgrat der Mannschaft. Während Citys 16-minütigem Torreigen durch Treffer des Deutschen Ilkay Gündogan (18.), Phil Foden (21.) und Kevin De Bruyne (34.), fehlte Chelsea eine funktionierende Achse an Spielern, die Halt verleiht. Dem ohnehin eher führungsschwachen Team nahm Lampard die wenigen Stützen zu Saisonbeginn weg. Ohne Not wurde Spielführer César Azpilicueta und der damalige Abwehrchef Antonio Rüdiger ins zweite Glied versetzt, ebenso haben inzwischen Vize-Kapitän Jorginho, Routinier Olivier Giroud und der degradierte Linksverteidiger Marcos Alonso einen schweren Stand. Hinter vorgehaltener Hand sollen sich einige Spieler über Lampards schroffen Umgang beklagen.

Die letzte Möglichkeit zu umfangreichen Korrekturen bietet Lampard die nun anstehende zehntätige Spielpause in der Premier League. Das belanglose Tor zum 1:3 gegen Manchester City hat bewiesen, dass die Spieler über die erhoffte Qualität verfügen - nur muss Lampard ihre Fähigkeiten auch zur Geltung bringen.