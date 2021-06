Von Martin Schneider, Sebastian Fischer und Jonas Beckenkamp

Laut und heiß war's in der Münchner Arena, als die DFB-Elf gestern endlich in diese Fußball-EM reingefunden hat. Das spektakuläre 4:2 gegen Portugal war auch ein Statement an alle, die schon gezweifelt hatten: An Bundestrainer Joachim Löw, an der Taktik, an der fehlenden Torgefahr - jetzt spielt Deutschland also doch wieder begeisternden Fußball, weshalb es einiges nach zu besprechen gibt.

In der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Und nun zum Sport" geht es diesmal um die Frage: Wie gut ist die Nationalelf im Vergleich zum europäischen Rest? Antworten geben bei Moderator Jonas Beckenkamp diesmal die Fußballexperten Martin Schneider (aus München) und Sebastian Fischer, der vom EM-Spielort St. Petersburg zugeschaltet ist.

