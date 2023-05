Den Auftakt in Riem gewann am Ende Mr Hollywood (rechts) mit drei Längen Vorsprung vor Alpenjäger.

Von Sebastian Winter

Hochklassiger Start in die neue Saison auf der Galopprennbahn in München-Riem: Am 1. Mai haben sich die dreijährigen Pferde bei den mit 55 000 Euro dotierten Bavarian Classic im Münchner Osten gemessen. Die Nase vorn hatte am Ende des 2000 Meter langen Gruppe-III-Rennens etwas überraschend Mr Hollywood mit Jockey Lukas Delozier, die dem leichten Favoriten Alpenjäger von Trainer Peter Schiergen im Ziel immerhin drei Längen abgenommen hatten. Dritter wurde Sarah Steinbergs Fantastic Moon.

Immerhin 5000 Zuschauer waren bei regnerischem Wetter auf die Rennbahn gekommen, die drei Favoriten des Hauptrennens landeten schließlich auf dem Treppchen. Zuvor hatten sie auf dem durch den Regen aufgeweichten Geläuf keinen einfachen Wettkampf zu absolvieren. Mr Hollywood setzte sich schließlich souverän durch - und dessen Trainer Henk Grewe durfte sich gleich doppelt freuen. Denn nur 20 Minuten vor seinem Erfolg in München, bei dem er vor Ort war, hatte Grewe in Hannover seinen 500. Sieg eingefahren: Jockey Leon Wolff hatte sich dort mit Valpolicella durchgesetzt. Der nächste Renntag in Riem findet am 11. Juni statt, der Saisonhöhepunkt dann am 30. Juli mit dem Großen Dallmayr - Preis.