Es passierte Ungeheuerliches an diesem Montagabend in Toronto: Die NHL-Partie zwischen den gastgebenden Maple Leafs und den Chicago Blackhawks war vermarktet worden als "Must-See-TV", als Muss-man-sehen-Spiel - es hätte schließlich Historisches passieren können.

Toronto-Stürmer Auston Matthews hatte zu Saisonbeginn zwei Hattricks nacheinander geschafft, als erst fünfter Akteur in der mehr als 100-jährigen Geschichte der nordamerikanischen Eishockeyliga nach Alex Owetschkin (2017), Cy Denneny, Joe Malone und Reg Noble (alle 1917). Drei Mal drei Tore zum Saisonstart hatte es noch nie gegeben.

Und es gab Connor Bedard zu bestaunen. Der 18 Jahre alte Blackhawks-Angreifer gilt als Zukunft des Eishockeys, mit jeweils einem Scorerpunkt (ein Tor, zwei Vorlagen) in den ersten drei Spielen hatte er sich spektakulär eingeführt ins Profileben; weil Bedards Spielweise der von Matthews ähnelt und er als Jugendlicher glühender Matthews-Fan gewesen ist, war diese Partie auch: Meister gegen Schüler, Gegenwart gegen Zukunft.

Es war eine packende, schnelle, intensive Partie, Chicago siegte 4:1, Trainer Luke Richardson sprach sogar von einer "quasi perfekten Leistung" seines Teams. Die Schlagzeilen waren jedoch: "Kein Rekord für Matthews", "Bedard zum ersten Mal in seiner Profikarriere ohne Scorer-Punkt", "Duell zwischen Matthews und Bedard endet ohne Tore". So geht es zu im auf Highlights, Hype und Rekorde getrimmten US-Sport - und es zeigt natürlich auch, welch außergewöhnliche Athleten diese beiden sein müssen, wenn ein Spiel ohne Hattrick oder eines ohne Tor oder Vorlage als Enttäuschung gilt.

Detailansicht öffnen Seit Jahren im Fokus der Branche: Connor Bedard, kurz vor seinem NHL-Debüt gegen Pittsburgh. (Foto: Charles LeClaire/USA Today/Imago)

Gerade der Hype um Bedard ist gewaltig, abzulesen an den TV-Zahlen zu Beginn dieser Saison, der wichtigsten Währung im Profisport: 1,43 Millionen Leute wollten sein erstes Profispiel sehen, beim 4:2 bei den Pittsburgh Penguins schaffte er den ersten Assist seiner Karriere. Sportsender ESPN vermeldete sogleich: Rekord bei einem NHL-Spiel der regulären Saison. Auf Platz zwei: Die Blackhawks-Partie einen Tag später gegen die Boston Bruins, beim 1:3 gelang Bedard das erste NHL-Tor. Die TV-Quoten sind deshalb umso wichtiger, weil sich Bedard der zweitwichtigsten Währung im Profisport - Social-Media-Follower - quasi komplett entzieht: Er hat keinen X-Account; auf Instagram folgen ihm zwar knapp 600 000 Leute, er postet aber nur alle heilige Zeit, insgesamt sind es gerade mal 22 Einträge.

Die Frage im Hype=Interesse=Einschaltquoten=Einnahmen-Zeitalter lautet: Ist es so, dass sie im US-Sport auf der Jagd nach TV-Quoten und Umsatzmaximierung wirklich alles zu einem einmaligen Erlebnis hochjubeln - weil es letztlich egal ist? Entweder erfüllt Bedard die Prophezeiung, die ihn seit seinem 13. Geburtstag umgibt (das kanadische Eishockey-Magazin Hockey News bezeichnete ihn damals als "Zukunft des Eishockeys"), dann haben es alle schon früh gewusst - oder er scheitert. Dann kann die Geschichte als "Was lief denn da schief"-Tragödie vermarktet werden. Auch das tun sie genüsslich im US-Sport, es gibt dann Dokus über die Gescheiterten wie die Football-Quarterbacks Johnny Manziel und Todd Marinovich. Der Druck lastet letztlich einzig auf diesen jungen Leuten.

Sein Schuss, sein Eishockey-IQ, seine Detailversessenheit - alles außergewöhnlich

"Manchmal denke ich mir schon: ,Armer Junge, das ist schon richtig viel'", sagte der deutsche Teamkollege Lukas Reichel nach der Saisonpremiere in der Kabine der Blackhawks. Reichel, selbst erst 21, stand alleine mit einem Reporter aus der Heimat, direkt hinter ihm: Bedard, umgeben von einem Dutzend Journalisten. "Er ist da aber richtig gechillt drauf, er geht sehr gut damit um", sagt Reichel: "Wenn du dann aber auf dem Eis mit ihm bist, kapierst du, warum er so ein Wahnsinnstalent ist: Er ist immer der Erste im Stadion - und der Letzte, der nach Hause geht. Du siehst einfach, wie hart der an sich arbeitet." Das Urteil von Reichel also: Der Hype ist berechtigt!

Damit es nicht heißt: Klar, Kollege muss Kollegen loben - hier die Einschätzung von Matthews: "Sein Schuss ist auf jeden Fall was Besonderes. Was mir noch auffällt: Er schätzt das Eis sehr gut ein, erkennt Möglichkeiten. Sein Eishockey-IQ ist sehr hoch - und er hat die technischen Fähigkeiten, die Ideen auch umzusetzen. Das macht ihn gefährlich."

Detailansicht öffnen Dem Jungen sollte man zuhören: Connor Bedard mit den Teamkollegen Taylor Hall und Ryan Donato (von rechts). (Foto: Michael Reaves/AFP/Getty)

Jeder, der sich vornimmt, diesen Bedard nun mal genauer zu betrachten - ist ja Must-See-TV - sollte die Einschätzung von Matthews als Hinweis betrachten, worauf man achten muss. Erstens: diesen Schuss, den er an Matthews angelehnt hat. Man denkt im Eishockey bei "Schuss" an die waffenscheinpflichtigen Schlagschüsse von Owetschkin oder Elias Pettersson. Der von Bedard ist nicht wegen seiner Härte oder Präzision (hat er beides, natürlich) so gefährlich, sondern deshalb, weil er unvorhersehbar ist; ein bisschen wie der Tennis-Aufschlag von Nick Kyrgios, der deshalb für Gegner unmöglich zu lesen ist, weil Ballwurf und Bewegung bei jeder Variante exakt gleich sind. Also: Der Schuss von Bedard ist so ansatzlos, dass er aus jeder Lage und bei jedem Pass draufhalten kann - und zwar so, dass der Torwart keine Chance hat, die Richtung zu erahnen.

Zweitens: Bedards Gespür für das Spiel und seine Detailversessenheit. Bei seiner ersten Profipartie lehnte er sich während einer Verschnaufpause auf der Ersatzbank zu seinen Kollegen und erklärte, wie ihn Pittsburgh-Legende Sidney Crosby (noch ein Vorbild für Bedard) beinahe übertölpelt hätte, und zwar so genau ("Seht Ihr das? Der hat den Schläger flach aufs Eis gedrückt - und ich falle fast drauf rein!"), dass ausgebuffte Profis diesen 18-jährigen Lümmel mit dem Lausbubengesicht anstarrten, als sei er der weise alte Jedi-Meister Yoda.

Vielleicht sollte man es aber auch mit Bedards Kollegen Taylor Hall halten: "Nun lasst den Jungen doch erst mal spielen!" Man sollte aber unbedingt zuschauen.