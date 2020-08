Proteste in den USA:Und nun?

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Und nun? Was wird es gebracht haben? Dies sind zentrale Fragen nach den vielfältigen Protesten im US-Sport gegen Rassismus und Polizeigewalt. Die Tennisspielerin Naomi Osaka hat darauf eine Antwort gegeben in ihrer Erklärung, warum sie für das Halbfinale beim laufenden Turnier in New York zunächst abgesagt hatte: "Ich erwarte nicht, dass irgendwas Drastisches passiert, nur weil ich nicht spiele. Ich bin es nur leid, die gleiche Debatte immer und immer wieder zu führen." Später hieß es, die einstige Weltranglistenerste aus Japan wolle zum verschobnen Duell nun doch antreten. Wichtiger als der Terminplan aber war Osaka die Botschaft: "Wenn ich in einem mehrheitlich weißen Sport eine Diskussion in Gang bringen kann, betrachte ich das als Schritt in die richtige Richtung."

Dies war nur ein Kapitel einer debattenreichen Woche. Zur Erinnerung: Begonnen hatte am Mittwoch das Team der Milwaukee Bucks. Ohne die anderen Klubs in Nordamerikas Basketball-Liga NBA darüber zu informieren, hatten die Bucks ihre Teilnahme am Playoffduell gegen Orlando Magic verweigert. Aktueller Anlass war, dass der 29 Jahre alte Afroamerikaner Jacob Blake im Bundesstaat Wisconsin vor den Augen seiner Kinder von hellhäutigen Polizisten mit sieben Kugeln niedergeschossen wurde; es wird befürchtet, dass er von der Hüfte abwärts gelähmt bleibt. Die NBA sagte darauf alle Partien für Mittwoch und später für Donnerstag ab. Es folgten WNBA (Frauen-Basketball), MLB (Baseball), MLS (Fußball), der US-Tennisverband und die Eishockeyliga NHL.

Der US-Sport hielt ein paar Tage lang inne. Und nun? Was wird es gebracht haben?

Sport besitzt in den USA eine besondere gesellschaftliche Bedeutung, weil er Minderheiten Zugang zu Bildung (über Sport-Stipendien) und sozialen Aufstieg ermöglicht, was ihnen sonst wegen des systematischen Rassismus im Land verweigert würde. Die Politikerin Nikki Haley behauptete gerade auf dem Parteitag der Republikaner, die USA seien kein rassistisches Land - doch sollten sich alle Amerikaner oder sogar alle Menschen mal die Frage stellen: Wurde ich je wegen Hautfarbe, Geschlecht oder sexueller Orientierung benachteiligt? Die ehrliche Antwort darauf definiert den Unterschied zwischen Privilegiertheit und systematischer Diskriminierung.

Sportler können das System umgehen, allerdings sollen sie nach dem Aufstieg ihre Wurzeln möglichst vergessen. Die 1980er-Jahre waren das amerikanischste Jahrzehnt im ohnehin amerikanischen Jahrhundert. Aus jener Zeit gibt es eine Aussage, die gerade heute exemplarisch diskutiert wird. Es war die Antwort von Basketballer Michael Jordan auf die Frage, warum er sich nicht zu gesellschaftlichen Themen äußere. Sie lautete: "Auch Republikaner kaufen Schuhe." Jordan wollte keine Parteigänger verärgern: Mit seinen Dunkings bei den Chicago Bulls warb er um alle Käufer seiner Schuhmarke. Mit dieser demonstrativen Neutralität scheint es nicht erst jetzt vorbei zu sein.

Es war kein Zufall in den 1980er-Jahren, dass die Familie in der damals erfolgreichsten TV-Serie über Afroamerikaner ("The Cosby Show") vorrangig weiß rüberkam - der Vater war Arzt, die Mutter Anwältin. Und dass der schwarze Hauptdarsteller Bill Cosby jungen Afroamerikanern immer wieder zurief, dass Hautfarbe keine Ausrede für Misserfolg sein dürfe. Das gefiel den Weißen. Was ihnen später nicht gefiel: Wenn die schwarze Tennisspielerin Serena Williams nach Siegen ein kleines Tänzchen aufführte. Bei der Deutschen Andrea Petkovic galt so ein Tanz als sympathische Geste, bei Williams hieß es, sie würde mit dem sogenannten "Crip Walk" einen Gruß an die Gangs in Los Angeles senden.