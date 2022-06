Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es ist immer toll, wenn einem jemand eine Partie erklärt, der selbst dabei gewesen ist. Noch besser ist, wenn dieser First-Hand-Experte nicht mit Reportern spricht und auf Floskeln ausweicht, sondern seinen Kollegen live erklärt, was sie verdammt noch mal besser machen müssen - und man einfach zuhören darf. Die Basketballliga NBA hatte beim ersten Spiel der Finalserie zwischen den Golden State Warriors und den Boston Celtics Marcus Smart mit einem Mikrofon versehen; und der Celtics-Spielmacher lieferte wunderbare Analysen darüber, wie diese Partie lief.

"Nicht so weit fallen lassen", ermahnte er seine Kollegen zu Beginn, und es stimmte: Sie warteten auf Spielzüge der Warriors, da hatte deren Scharfschütze Steph Curry längst ohne Abspiel geworfen oder auf seinen kongenialen Teamkollegen Klay Thompson gepasst - der auch sofort warf; einmal lief Curry direkt nach dem Zuspiel nach hinten, weil er wusste, dass Thompson sowieso treffen würde. Es wirkte, als hätte jemand den Celtics Schlaftabletten verabreicht; doch es war die wartende Strategie, die einfach nicht funktionierte. Also sagte Smart: "Müssen wir anders machen. Ihr müsst eher und enger ran, von dieser Position aus könnt ihr euch dann fallen lassen."

Auf dem Parkett konkretisierte Smart seine Anweisungen: "Wechsel, Wechsel" - die Aufforderung, Gegenspieler zu übergeben. Kurze Pause, dann wieder: "Wechsel, Wechsel" - bis Smart zufrieden war. Nun sah es aus, als hätte jeder Celtics-Akteur zwei Kannen Kaffee getrunken; aus einem Zehn-Punkte-Rückstand Mitte des zweiten Viertels wurde bis zur Pause eine Zwei-Punkte-Führung. "Sag' ich doch, so geht das", sagte Smart beim Abklatschen der Kollegen kurz vor der Halbzeit.

Boston dreht einen Rückstand im Schlussabschnitt in einen deutlichen Sieg

Das Spiel endete 120:108 für die Celtics, weil es in der zweiten Halbzeit weitere taktische Wechsel gab - die einen Ausblick lieferten, wie diese Best-of-seven-Serie laufen dürfte.

Golden State reagierte auf die strategischen Wechsel der Celtics und attackierte den Korb, provozierte die für sie richtigen Spieler-Übergaben und vertrauten auch Leuten wie Otto Porter von der Drei-Punkte-Linie aus. Es sieht zwar simpel aus, wie sie Scharfschützen zu unbedrängten Würfen kriegen; es ist aber höchst kompliziert. Es ist kontrolliertes Chaos, mit unfassbar viel Laufarbeit und Geduld; es dauert beim Gegner, sich darauf einzustellen. Wieder wirkten die Celtics eingeschläfert.

Detailansicht öffnen Nicht nah genug dran: Stephen Curry (Mitte) bekam von den Boston Celtics in den Augen von Marcus Smart (rechts) häufig zu viel Platz. (Foto: Kyle Terada/USA Today Sports)

"Jetzt wieder eher zurück, und Curry dort rüber schieben", sagte Smart. Also: Curry nach links drängen, von dort aus wirft er ein ganz klein wenig wackliger. Gegen Ende der Partie waren sie also wieder dort angekommen, wo sie taktisch begonnen hatten - doch war es nun goldrichtig. Teil-Ergebnis der letzten 310 Sekunden der Partie: 17:5 für Boston. "Es war klar, dass das so laufen würde", sagte Smart nach der Partie - nicht zu den Kollegen, sondern zu einer Reporterin auf dem Spielfeld: "Anpassen, anpassen, anpassen!"

Es geht um: Anpassen, anpassen, anpassen

Es gibt tatsächlich noch Leute, die vor so einer Finalserie sagen: "Mögen die Besseren siegen", und das wirklich glauben. Die über den Ausgang des Champions-League-Finals verblüfft den Kopf schütteln und über Glück und Götter philosophieren. Diese NBA-Finals sind ein Symbol dafür: Ja, Qualität ist wichtig, niemand schafft es ohne so weit. Nun aber kommt es drauf an: Wer liegt wem? Wer stellt sich wie auf, und auf seinen Gegner ein? Wer kann sein Spiel während der Serie verfeinern oder gar ändern - oder vielleicht sogar während einer Partie?

Statt "Mögen die Besseren gewinnen" heißt es: Mögen die gewinnen, die sich auf den Gegner besser einstellen. Oder: Anpassen, anpassen, anpassen!

Wenn Basketball zu Hochgeschwindigkeits-Schach wird

Es beginnt bei den Spielmachern und Werfern; da haben die Warriors gleich drei (Klay Thompson, Steph Curry, Jordan Poole), die selbst an nur ordentlichen Tagen eine Partie jeweils allein entscheiden können. Sie harmonieren mittlerweile perfekt, hatten aber in den Playoffs keinen Gegner, der dagegen so verteidigen kann wie die Celtics. Auf der anderen Seite mussten diese Celtics bislang nicht gegen eine Dreifach-Bedrohung bestehen, und nun wird es taktisch interessant, als wäre es Hochgeschwindigkeits-Schach.

Die Celtics haben in den Runden davor die von Experten als besser eingeschätzten Kontrahenten Brooklyn Nets und Miami Heat (Einschränkung: Beide plagten Verletzungen und mangelnde Spielpraxis) in der Defensive übergeben, weil Bostons Verteidiger vielseitig genug dafür sind. Das taten sie in dieser ersten Partie auch, aber Smart mahnte dann auch immer wieder: "Das ist nicht Miami. Ihr könnt nicht warten, ihr müsst von Beginn eines Spielzugs an eng dran sein - und dann dranbleiben."

Es geht häufig darum, dem Gegner die eigene Taktik aufzuzwingen

Sehr vereinfacht ausgedrückt läuft es beim Basketball so: Die Offensive will den Spieler mit der heißen Wurfhand in eine aussichtsreiche Position bringen, von der aus er dann unbedrängt werfen soll. Die Defensive will das Gegenteil erreichen, ein wackliger Werfer soll möglichst hektisch abschließen - sehr häufig kommt es deshalb darauf an: Wer kann dem anderen die Taktik aufzwingen, irgendwie? Also jetzt, für Spiel zwei: Können die Warriors über diese Übergaben der Celtics bessere direkte Duelle erzeugen? Wie bringen sie Spieler, die nicht Curry heißen, in bessere Positionen? "Film anschauen - und dann anpassen", sagte Warriors-Trainer Steve Kerr danach.

Diese Serie ist nicht nur interessant wegen spektakulärer Aktionen, sondern weil Zuschauer taktisch rätseln können und über die Mikrofone von live erklärt kriegen, worauf sie achten müssen. Spiel zwei findet in der Nacht zum Montag (zwei Uhr dt. Zeit) statt, wieder in San Francisco. Mögen die gewinnen, die sich auf ihren Gegner besser einstellen.