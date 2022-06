Ukraine in der WM-Qualifikation

Ukrainischer Fußball-WM Traum lebt: 3:1-Sieg in Schottland

Profis schleppen sich über den Platz, der Präsident gratuliert emotional: Das 3:1 der Ukraine in Schottland wird zu einem Spiel, das weit über den Fußball hinausgeht - die Beteiligten rennen mit ihren Herzen Richtung WM.

Von Sven Haist, Glasgow

Die Spieler der ukrainischen Nationalelf hatten sich beim 3:1 im WM-Playoff-Halbfinale gegen Schottland dermaßen verausgabt, dass ihnen beinahe die Kraft zum Jubeln fehlte. Als Artem Dowbyk für die Ukraine per Kontertor mit der letzten Aktion des Spiels den eigenen Erfolg sicherstellte, sanken die meisten seiner Teamkollegen sofort zu Boden.

Es verging eine halbe Ewigkeit, bis ein erster Gratulant bei Dowbyk auftauchte: der zuvor bereits erschöpft ausgewechselte Andrij Jarmolenko. Der Kapitän legte nach seiner kurzen Erholungspause auf der Bank allerdings nicht etwa einen Tempolauf hin, sondern schleppte sich geradezu über den Platz bis zum Torschützen - so wie es ihm dann langsam alle anderen Akteure gleichtaten.

Aufgrund des Kriegsausbruchs in der Ukraine und dem damit verbundenen Saisonabbruch der heimischen Liga hatten zehn der gegen Schottland 16 eingesetzten Spieler bis dahin überhaupt noch kein Pflichtspiel in diesem Jahr absolviert. Vermutlich konnten sie den heroisch anmutenden Kraftakt am Mittwochabend nur deshalb durchstehen, weil sie nicht nur für sich, sondern für alle Menschen ihres Landes gespielt haben.

Die ukrainische Nationalmannschaft hatte in Schottland für alle Ukrainer gespielt

Fast stehend k. o. verteidigten die Ukrainer ihren Vorsprung bis zum Abpfiff und treffen nun - als kleiner Lichtblick in diesen düsteren Zeiten - am Sonntag auf Wales: im finalen Duell ums letzte verbliebene europäische WM-Ticket. Für die Ukraine wäre es die erste Qualifikation für ein Weltturnier seit dem Mitwirken bei der WM 2006. Nach dem Sieg übermittelte Präsident Wolodimir Selenskij direkt eine Glückwunschbotschaft aus der Heimat.

Es gäbe Zeiten, schrieb Selenskij, in denen es "nicht viele Worte" benötige, nur eines: "Stolz". Das Spiel hätte der gebeutelten Nation zumindest "zwei Stunden des Glücks" verschafft, die es nicht mehr gewohnt sei. Trainer Oleksandr Petrakow widmete das Erfolgserlebnis "den Streitkräften in den Schützengräben und Krankenhäusern", die "ihren letzten Tropfen Blut" für die Ukraine gäben - und allen anderen Mitbürgern, die täglich litten. Stellvertretend für sie waren 3500 vorwiegend in Großbritannien ansässige Ukrainer im Hampden Park zu Glasgow zugegen, nahezu jede Person eingehüllt in eine riesige blau-gelbe Nationalflagge.

Diese hatte sich auch jeder Spieler beim Abspielen der Nationalhymne umgebunden. Auf den Videomonitoren war dabei zweisprachig das Wort "Peace" zu lesen - Frieden! Dazu hielten die Fans mehrere Plakate hoch, auf denen etwa "Stop the War" (Stoppt den Krieg) stand oder "Kherson is Ukraine" - eine Referenz auf eine von Russland besetzte südliche Landesregion. Die getrübte Gefühlslage, an der das beachtliche Resultat wenig änderte, brachte Trainer Petrakow später auf den Punkt. Er verspüre "keinerlei Emotionen", weil er sie "alle" auf dem Platz gelassen hätte.

Wegen der fehlenden Wettkampfpraxis, die sich bloß bedingt durch ein mehrwöchiges Trainingslager mit einigen Testpartien kaschieren ließ, war abzusehen gewesen, dass die Ukraine mit zunehmender Spieldauer den Schotten physisch unterlegen sein würde. Daher ging es für Petrakows Einheit darum, eine komfortable Führung zu erspielen - und genau dieser Plan ging auf. Mit zwei schönen Toren schossen Jarmolenko (33. Spielminute) und Roman Jaremtschuk (49.) ein 2:0 heraus, das erst nach dem Anschlusstreffer durch Schottlands Callum McGregor (79.) in Bedrängnis geriet.

Doch die Ukrainer stemmten sich ähnlich erbittert gegen den Ausgleich wie sie das gegen die russischen Invasoren tun - bis Dowbyk in der fünften Minute der Nachspielzeit das erlösende dritte Tor gelang. Den Kräfteverschleiß der Ukrainer stufte der Independent als "berauschende Erschöpfung" ein, die man nur erlebe, wenn man "bis an die Grenzen" gehe - und das Team ging diesmal wohl sogar darüber hinaus.

Detailansicht öffnen Andrij Jarmolenko war einer der ukrainischen Garanten in Glasgow. (Foto: Ian MacNicol/Getty Images)

Die Basis für die äußerst beachtliche Leistung legten die Spieler, indem sie mit ihren Herzen rannten, aber mit ihren Köpfen spielten. Obwohl die Partie vorab mit reichlich Pathos aufgeladen wurde, agierte das Nationalteam mit Sinn und Verstand. Dabei passte man sich nicht dem Hauruck-Stil der Schotten an, sondern setzte auf die eigene fußballerische Überlegenheit im Mittelfeld, die insbesondere die renommierten Spielgestalter Oleksandr Sintschenko (Manchester City) und Ruslan Malinowskyj (Atalanta Bergamo) verkörperten.

Malinowskyjs wunderbar getimtes Zuspiel, das Jarmolenko zunächst mit dem Fuß in der Luft kontrollierte und dann per herrlichem Lupfer zum 1:0 veredelte, stand sinnbildlich für die Dominanz der Ukrainer. Für den Angreifer von West Ham United, dessen Vertrag dort im Sommer ausläuft, war es der 45. Treffer im Nationaltrikot, womit ihm nur noch drei Tore fehlen, um zum Rekordtorschützen seines Landes aufzuschließen, dem legendären Andrij Schewtschenko.

Nach der Partie, die für die Schotten angesichts des Interessenkonflikts, ihren Konkurrenten die WM-Teilnahme zu gönnen, einem Dilemma glich, verabschiedeten die Zuschauer die Ukrainer auf rührende Weise aus dem Stadion. Deren Spielern und auch dem Trainer war es daher ein Bedürfnis, in all ihren Interviews die schottische Gastfreundschaft hervorzuheben. Als er durch die Straßen Glasgows gegangen sei, sagte Petrakow, hätten ihm die Menschen nur das Beste gewünscht. Das werde er "niemals" vergessen. Auf der Pressekonferenz erhielten Nationaltrainer Petrakow und seine Spieler am Ende Applaus.