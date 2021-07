Von Thomas Hürner, Berlin

Die Vergangenheit komprimiert auf einer schönen Collage, das hielten sie auch bei Hertha 03 Zehlendorf für eine schlaue Idee. Schließlich hängen sie in allen Vereinshäusern der Republik: Erinnerungen an die Gründerväter der Klubs von einst, an die Aufstiegshelden von früher und meist auch an irgendein ganz besonderes Mitglied, das sich über Jahrzehnte als Kassenwart, Schriftführer und Betreuer verdient machte. Gewürdigt werden in Vereinen vor allem jene, deren Mission vollendet ist.

Beim Berliner Amateurklub Hertha 03 ist die Sache ungleich komplizierter: Das gesammelte Werk erhält seine Bedeutung dadurch, dass es ständig aktualisiert werden muss. Eine einzige Baustelle, diese Collage, und doch ist sie für den Zehlendorfer Vereinspräsidenten Kamyar Niroumand von unschätzbarem ideellem Wert: "Was darauf zu sehen ist, ist unsere DNA und das Ergebnis jahrzehntelanger Jugendarbeit." Er steht im Zehlendorfer Klubheim und deutet auf eine leere Wand. "Ich hätte sie ja gern gezeigt, aber..." - ja, man ahnt es: Die Collage wird gerade wieder auf den neuesten Stand gebracht.

Etliche Prominente wären darauf zu sehen, einige der Absolventen der Zehlendorfer Jugendabteilung waren: Antonio Rüdiger, Pierre Littbarski, John Anthony Brooks, Christian Ziege, Sejad Salihovic, Carsten Ramelow oder die Kovac-Brüder Niko und Robert. Spätere Nationalspieler, Weltmeister, Champions League-Sieger. Fußballer aller Couleur, unterschiedlichste Generationen und Spielertypen. Ins Profitum haben es von Zehlendorf aus dutzende Talente geschafft.

An der Basis regt sich Widerstand gegen das Projekt Zukunft

Im Südwesten der Hauptstadt sind sie deshalb stolz auf das Geleistete, zumal das Geleistete für kommende Generationen immer auch ein Versprechen ist, eine Perspektive. Und um genau diese Perspektive sorgen sich Niroumand und die anderen Vereinsmitglieder, seit im vergangenen Herbst Reformpläne des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB) publik wurden: das "Projekt Zukunft". Ein 91-seitiges Konzeptpapier, das den deutschen Nachwuchsfußball revolutionieren soll. Aber sind damit alle zufrieden? Mitnichten.

An der sogenannten Basis regt sich seit geraumer Zeit Widerstand, weil die Revolution an mancher Stelle ein recht einseitiges Klientel ins Visier nimmt: den FC Bayern, Leipzig, Dortmund, aber auch Klubs wie Osnabrück oder Sandhausen. Das vereinigte Profireich mit seinen modernen Nachwuchsleistungszentren profitiert.

Nach dem einzigen überzeugenden deutschen EM-Spiel, dem 4:2 gegen Portugal, war die Nation begeistert von Robin Gosens, dem etwas anderen Profi. Einer, der so ein NLZ nie von innen gesehen hat, der im Jugendalter vor und nach Spielen auch gerne mal ein Bierchen trinken war, dessen Worte nicht aus dem Sprachbaukasten der Fußballbranche kommen. Gosens Karriereweg gilt in der Öffentlichkeit als wohltuendes Gegenmodell zur konformistischen Ausbildung an den NLZ - und das führt mitten hinein in die Debatte, die um das "Projekt Zukunft" geführt wird: Wie professionell soll oder muss der Nachwuchsfußball sein? Wie durchlässig das System? Und war´s das bald endgültig mit Karrieren, die nicht am Reißbrett entworfen wurden, mit Karrieren also wie jener von Gosens oder einst von Miroslav Klose, der ohne Akademie-Ausbildung vom Bezirksligakicker in Blaubach-Diedelkopf zum WM-Rekordtorschützen wurde?

Niroumand, 60, ist nicht der einzige Oppositionelle im Kampf gegen das "Projekt Zukunft". Aber er ist der lauteste. Ein hauptberuflicher IT-Unternehmer, der den Reformatoren des DFB schon länger ziemlich auf die Nerven geht. Er ist der Überzeugung, dass das "Projekt Zukunft" für kleine Vereine wie sein Hertha 03 das Ende bedeuten würde. Für Klubs, die das Fundament des deutschen Fußballs darstellen und in denen seine beiden Grundfesten aufeinandertreffen: Breiten- und Leistungssport unter einem Dach, bei Hertha 03 Zehlendorf verteilt auf 53 Jugendmannschaften, und dazu kommen noch die drei- bis fünfjährigen "Hertha-Knöpfe".

Seit Jahrzehnten haben die Zehlendorfer, Vereinsfarben Blau-Weiß, gegründet 1903, eine der effizientesten Nachwuchsabteilungen der Republik. Und weil sie bei Hertha 03 ihre Sache so gut machen, ist hin und wieder ein Gesicht dabei, das es später auf die Collage schafft. "Wir sind schon 'ne Nummer", sagt Niroumand. Doch nach Ansicht des DFB eine Nummer zu klein, um künftig noch im Konzert der Großen mitspielen zu dürfen.

"Dann machen Sie Ihren Laden zu", schrieb Niroumand an den früheren DFB-Präsident Fritz Keller

Angesichts des drohenden Unheils schickte Niroumand einen Brief an den ranghöchsten Adressaten im DFB, an den inzwischen demissionierten Präsidenten Fritz Keller: "Sehr geehrter Herr Keller", stand da geschrieben, "aus der Presse musste ich erfahren, dass der DFB eine Reformierung der Bundesliga in der U 19 bzw. U 17 durchführen möchte." Wenn die Reform "wirklich kommen" sollte, hieß es weiter, "dann machen Sie Ihren Laden zu".

Worum geht es genau? Eine Gruppe mit Vertretern des DFB und der Deutschen-Fußball-Liga (DFL) hat zwei Jahre lang analysiert, wie man den deutschen Fußball wieder "dauerhaft an der Weltspitze etablieren" könne. So steht es in dem Zukunftspapier, das unter der Regie von Joti Chatzialexiou (Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften) und Meikel Schönweitz (Cheftrainer der U-Nationalteams) erarbeitet wurde. An Selbstkritik haben die Verfasser keineswegs gespart. Derzeit werde die "Individualität" der Talente vernachlässigt, heißt es: Das ganze System sei getrieben von "kurzfristigem Erfolg".

Für die konkrete Umsetzung sind in dem Papier etliche Maßnahmen aufgelistet, darunter "flexible Spielrunden" ohne Tabelle für junge Jahrgänge, gesonderte Entwicklungsturniere und -spiele für Jugendteams. Zusammengefasst zielt die Reform darauf ab, den "Ausbildungscharakter" in den Vordergrund zu stellen. Dagegen haben Niroumand und die anderen Kritiker nichts einzuwenden. Wohl aber an einer geplanten Umsetzung des Gedankens: Die Bundesligen, die es bisher bei U19 und U17 gibt, sollen im Nachwuchsbereich in der jetzigen Form abgeschafft werden, stattdessen sind gestaffelte Ligen ausschließlich für die 56 Nachwuchsleistungszentren der Profivereine vorgesehen - ohne Abstiege, ohne Aufstiege. Das bedeutet: Die höchsten Spielklassen im deutschen Nachwuchsfußball würden zu einem exklusiven Zirkel, in dem ein Gütesiegel über den Zugang entscheidet. Die Elite bliebe unter sich.

Nicht nur aus einigen Landes- und Regionalverbänden waren Proteste gegen den Maßnahmenkatalog zu vernehmen, sondern auch von Verantwortungsträgern aus dem Profibetrieb. Oliver Ruhnert, Manager von Union Berlin, mahnte, dass dadurch "das traditionelle Modell mit seinen Überraschungen, mit Chancen für Kleine und Herausforderungen für Große" geopfert werde. Auch Thomas Eichin, Nachwuchs-Leiter von Bayer Leverkusen, hält Auf- und Abstiege für unerlässlich: Junge Spieler seien auch jetzt schon, sagte er, "unzureichend präpariert für den harten Wettbewerb in der Bundesliga."

Drastischer klingt die Kritik des Hertha 03-Präsidenten. Für Niroumand, einst ausgezeichnet mit der DFB-Verdienstnadel, sind die Pläne "technokratischer Irrsinn" und "autoritäre Bevormundung". Er findet, dass so die Prinzipien einer Leistungsgesellschaft und der Wettbewerbsgedanke ausgehebelt würden. Vereine wie Hertha 03 leben auch davon, dass sie jungen Fußballern eine Aussicht bieten, gegen die großen Klubs spielen zu können. Und diese auch zu besiegen. Die Zehlendorfer B-Jugend etwa spielt in der Bundesliga, in der pandemiebedingt seit Herbst eingefrorenen Tabelle stand die Mannschaft sogar vor dem VfL Wolfsburg und dem Hamburger SV. In der A-Jugend-Bundesliga, ebenfalls geteilt in drei Staffeln, tummeln sich Kleinode wie Astoria Walldorf, der Eimsbütteler TV oder Viktoria Berlin. Mit solchen Geschichten wäre es vorbei, wenn die Reform wie geplant ab der Saison 2022/2023 in Kraft träte.

Deshalb erhebt Niroumand seine Stimme regelmäßig in der Berliner Lokalpresse. Deshalb auch sein Brief an DFB-Präsident Fritz Keller, auf den es jedoch erst eine Antwort gab, als Niroumand diesen in den sozialen Netzwerken zu einem öffentlichen Brief gemacht hatte. Dort wurde er 120 000 Mal gelesen, "der Zuspruch war riesig", sagt Niroumand. Der DFB beraumte daraufhin eine Infoveranstaltung zum "Projekt Zukunft" ein, bis dahin wussten die meisten Vereinsvertreter von dem Vorhaben nur aus den Medien.

"Wir verspielen die Zukunft des deutschen Fußballs", warnt DFB-Manager Oliver Bierhoff

Etwas ruhiger geworden ist es um das Papier erst rund um die EM. Der DFB-Manager Oliver Bierhoff tourte aber noch vor einigen Wochen durch die Fernsehstudios der Republik und schwang die Werbetrommel, in einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag warnte er: "Wenn wir jetzt nicht handeln, verspielen wir die Zukunft des deutschen Fußballs."

Was defätistisch klingt, entbehrt nicht einer argumentativen Grundlage. Die Einsatzzeiten deutscher Talente in den Top-Ligen sinken, ihre Marktwerte liegen deutlich hinter jungen Spielern aus dem Weltmeister-Land Frankreich oder aus England zurück. Und während die Mbappés und Sanchos den europäischen Spitzenfußball durcheinander wirbeln, sind sie beim DFB mit ganz anderen Dingen beschäftigt: Machtkämpfe im Verband, dubiose Beraterverträge, eine abgesägte Ethikkommission - und nicht zuletzt die sportlichen Täler, die zuletzt durchschritten wurden. Die DFB-Elf stagniert seit dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM 2018, sie hat in den vergangenen Jahren unter Joachim Löw ihren Kompass verloren. Und obwohl die U21 in diesem Jahr Europameister wurde: Experten rechnen bald mit einer Rezession im Talentpool. Die jüngeren Jahrgänge deutscher NLZ seien im internationalen Vergleich deutlich leistungsschwächer, heißt es.

Wohl auch deshalb sagte Bierhoff vor der EM plakativ, der deutsche Fußball müsse wieder eine "Bolzplatzmentalität" entwickeln. Der Mensch und das System, so der DFB-Direktor in seinem gerne etwas verklausuliert wirkenden Marketing-Sprech, könnten Veränderungen nicht von selbst anstoßen. Man müsse "Pflöcke reinsetzen, wie in anderen Teilen der Gesellschaft oder der Wirtschaft."

Für das "Projekt Zukunft", das Bierhoff da meint, haben sie sich beim DFB von anderen Ländern inspirieren lassen. Von Spanien oder Portugal, aber auch von England, wo die Nachwuchsteams der Profiklubs schon lange in einem geschlossenen System gegeneinander antreten. Vonseiten des DFB wird argumentiert, dass sich Talente auf diese Weise freier entfalten würden, da ohne Auf- und Abstiege ein lähmender Faktor wegfiele. Der Chefplaner Chatzialexiou nennt diesen Faktor die "Misserfolgsvermeidungsstrategie".

Der Sportliche Leiter des DFB ist überzeugt: In der Jugend wird zu viel auf Ergebnisse geschaut

Der Frankfurter Chatzialexiou, 45, seit 2003 beim DFB und seit 2018 Sportlicher Leiter, ist so etwas wie das Gehirn und die Stimme des Projekts, er hat es in Hintergrundgesprächen erläutert, er hat später auch in öffentlichen Runden ausführlich Auskunft gegeben. Immer geduldig, mit Blick fürs Detail - und aus voller Überzeugung, das Richtige für den deutschen Nachwuchs anzustoßen.

Für Chatzialexiou und die anderen Initiatoren des Programms steht fest: Trainer, zumal jene auf Jugendbundesliga-Niveau, lassen häufig reinen Ergebnisfußball spielen, wodurch individuelle Förderung und Kreativität bisweilen auf der Strecke bleiben. Das tun sie entweder, so Chatzialexiou, um sich selbst durch einen möglichst guten Tabellenplatz zu profilieren. Oder sie fühlen sich dazu genötigt, weil sich ihre Mannschaft im Kampf gegen den Abstieg abstrampelt. In den Nachwuchsleistungszentren gebe es "schon genug Druck", sagt der DFB-Reformer. Und das stimmt zweifellos: Die Schulausbildung muss mit dem Traum von der Fußballkarriere in Einklang gebracht werden, am Ende jeder Saison wird in den Eliteakademien gnadenlos ausgemustert. Zusätzliche Existenzkämpfe der Mannschaften, so Chatzialexiou, seien daher "nicht Woche für Woche nötig".

Für sich genommen ist das ein innovativer Ansatz für eine Fußballnation, in der Niederlagen gerne mit hängenden Schultern und fehlender Mentalität begründet werden. Allerdings sei das Gegenmodell zum Dauerdruck in den Nachwuchsleistungszentren schon längst vorhanden, findet Niroumand: In Vereinen wie Hertha 03, in denen Leistungsgedanke und familiäre Atmosphäre koexistieren können - und wo Gescheiterte eine zweite Chance erhalten. Zu Zehlendorf kommen viele Talente, nachdem sie in einem Nachwuchsleistungszentrum ausrangiert wurden. "Sie gehen einen Schritt zurück", sagt Niroumand, "um noch mal richtig Anlauf zu nehmen."

Unerlässlich sei dafür die Perspektive, glaubt Niroumand, dass diese Spieler auch im direkten Duell mit großen Bundesliga-Gegnern wieder auf sich aufmerksam machen können. Dasselbe gelte für Spätentwickler, deren Potenzial anfangs nicht entdeckt wird. Dortmunds Kapitän Marco Reus zum Beispiel musste zu Beginn seiner Karriere einige Umwege gehen, ebenso der frühere Zehlendorfer Antonio Rüdiger, inzwischen Champions-League-Sieger in Diensten des FC Chelsea.

Hertha-03-Präsident Niroumand befürchtet finanzielle Nachteile für kleine Vereine

Der Nationalverteidiger sei in der B-Jugend von Hertha 03 noch eher unauffällig gewesen, berichtet Niroumand: "Aber wir haben ihm vertraut, als die Großen dazu noch nicht bereit waren." Jahre später war Rüdiger dem Londoner Spitzenklub eine Ablöse von 38 Millionen Euro wert, was wiederum auch für Hertha 03 von Bedeutung war. Der Amateurklub verdient regelmäßig an Transfers ehemaliger Jugendspieler mit, bei Rüdiger belief sich die sogenannte Ausbildungsentschädigung auf 190 000 Euro - eine stolze Summe bei einem Jahresetat von etwa 600 000 Euro.

"Was wir dadurch zusätzlich einnehmen", sagt Niroumand, komme letztlich "ganz vielen jungen Fußballern" zugute. Das Geld wird für Modernisierungen am Trainingsgelände oder Fortbildungen für die Trainer reinvestiert. Davon profitieren Coach-Talente wie Sebastian Hoeneß, der in der Zehlendorfer A-Jugend seine ersten Schritte machte und inzwischen beim Bundesligisten Hoffenheim angekommen ist. Das Geld, das von oben nach unten durchfließt, würde auf lange Sicht deutlich weniger, befürchten Kritiker der Reform. Und wo weniger Geld ist und eine schlechtere Perspektive, leide auch der Breitensport, sagt Niroumand.

Bleibt die Frage, ob das "Projekt Zukunft" das alles wirklich unterminieren würde, ob es einen kausalen Zusammenhang gäbe zwischen abgeschotteten Jugendbundesligen und negativen Auswirkungen für kleinere Vereine. Niroumand glaubt: Ja. Weil in einem geschlossenen System auch Motivation und Träume verloren gingen. Beweisen lässt sich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Allerdings sehen das auch Bundesliga-Spieler ähnlich, die es einst über den zweiten Bildungsweg, also Vereine wie Hertha 03, ins Profigeschäft geschafft haben. Keiner von ihnen möchte sich öffentlich gegen den DFB stellen, aus Sorge vor Nachteilen. "Ich hätte wahrscheinlich aufgehört, wenn ich mir auf dem Weg nach oben nur den Kopf angehauen hätte", sagt einer, der sich nach seiner Karriere in der Trainerausbildung befindet. Ein aktiver Profi sagt: "Wer so früh aussiebt, verliert."

Der DFB hält dagegen, dass das gerade nicht der Fall sei, weil der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Amateurklubs und den Nachwuchsleistungszentren intensiviert werden solle. Bei einer DFB-Medienrunde rutschte Chatzialexiou aber auch dieser Satz raus: "Die Zielsetzung war, dass wir den Elitefußball im Fokus haben."

Aber kann die Kernsanierung funktionieren, wenn die kleinen Vereine zu Nebendarstellern degradiert werden? "Die machen den Filter klein", sagt Niroumand, die Vereinsstruktur in Deutschland sei "eine Stärke, keine Schwäche". Er meint die 25 000 Klubs, die sich beim DFB im weltweit größten Fußball-Nationalverband zusammenfinden. Und Niroumand glaubt, dafür im eigenen Vereinsheim gute Argumente vorbringen zu können.

Die Argumente sind die Namen, die auf der Hertha 03-Collage zu sehen wären, wenn sich diese nicht gerade in Renovierung befände: "Und darauf will man verzichten?", fragt Niroumand, ehe er nach einer kurzen Kunstpause selbst die Antwort gibt: "Vereine wie wir haben die Straßenfußballer, die der DFB so dringend sucht. Die schießen sich doch selbst ins Bein."