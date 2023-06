Trainer Christophe Galtier hat die monatelangen Spekulationen um Lionel Messi beendet und den Abschied des Weltfußballers von Paris Saint-Germain verkündet. Die Begegnung mit Clermont Foot zum Abschluss der Saison in der französischen Ligue 1 am Samstag (21 Uhr/DAZN) werde "die letzte" des Argentiniers im Prinzenpark sein, sagte der Coach bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Messi (35) könnte es nach zwei Jahren bei PSG nach Saudi-Arabien ziehen, das seinem Tourismus-Botschafter ein Angebot über mehrere Hundert Millionen Euro Gehalt unterbreitet haben soll. Eine Rückkehr zum FC Barcelona gilt aus finanziellen Gründen als unwahrscheinlich, Interesse hat zudem der David-Beckham-Klub Inter Miami.

Galtier nannte es ein "Privileg, den besten Spieler in der Geschichte des Fußballs trainiert haben zu dürfen". Die Kritik an Messi sei "überhaupt nicht gerechtfertigt. Er stand immer im Dienste der Mannschaft". Weltmeister Messi hat in 74 Pflichtspielen für Paris 32 Tore erzielt und 35 vorbereitet. Er wurde zweimal französischer Meister, konnte den katarischen Klubbesitzern aber den großen Traum vom erstmaligen Gewinn der Champions League nicht erfüllen.