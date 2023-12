Der frühere Fußball-Nationalspieler Max Kruse hat sein Karriereende verkündet. Rund vier Wochen nach der Vertragsauflösung beim Zweitligisten SC Paderborn teilte der 35-Jährige am Mittwochabend in einem Live-Video bei Instagram mit, dass er sich mit sofortiger Wirkung in den sportlichen Ruhestand verabschiede. Der Schritt des Angreifers kam nicht unerwartet. In Paderborn war der 14-malige Nationalspieler nach seinem viel beachteten Wechsel in die zweite Liga im Sommer weit unter den Erwartungen zurückgeblieben und - auch verletzungsbedingt - nur zu 194 Einsatzminuten gekommen.