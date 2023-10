Kapitän Manuel Neuer hat sich nach seinem Comeback im Tor des FC Bayern überglücklich und erleichtert gezeigt. "Ich bin so happy, wie ich selten happy gewesen bin nach einem Spiel, dass ich es endlich geschafft habe", sagte der 37-Jährige beim Sender Sky nach dem 8:0 in der Fußball-Bundesliga gegen den SV Darmstadt am Samstag. "Ich war positiv aufgeregt, nicht so, dass ich nervös war, aber in gewisser Erwartungshaltung, was hier draußen passiert. Ich habe mich einfach richtig gefreut, wieder in der Allianz Arena zu sein, wieder vor den eigenen Fans zu spielen und mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen." Zum Spielverlauf sagte Neuer: "Die erste Halbzeit war skurril. Drei rote Karten, boah, das war schon Wahnsinn."