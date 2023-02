Kommentar von Claudio Catuogno

Manuel Neuer geht es gerade nicht so gut. Die WM in Katar war nicht nur sportlich eine Enttäuschung, Neuer wurde als Träger der Kapitänsbinde auch ins Zentrum einer Gesinnungsdebatte gerückt, die irgendwann jedes Maß verlor. Zum Frustabbau holte Neuer dann die Tourenski raus, erlitt einen Unterschenkelbruch - und humpelt seither an Krücken, anstatt durch seinen Fünfmeterraum zu fliegen. Unterdessen wird beim FC Bayern eine Entscheidung getroffen - die Entlassung seines engen Vertrauten Toni Tapalovic -, die Neuer nicht nachvollziehen kann oder will, die ihn aber emotional noch weiter runterzieht. Über all das hat der Torhüter nun in einem vielbeachteten Interview gesprochen.