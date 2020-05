Mit Bürokraten, zumal mit den Prosaikern des alleinigen Paragrafen unter ihnen, sollte man wohl besser nicht über Kultur streiten: über kulturelle Relevanz, kulturellen Wert. Oder über die stille Poesie, über die innere Spiritualität eines Bauwerks zum Beispiel.

Oder sollte man vielleicht doch darüber diskutieren?

In Mailand ist eine Beamtenkommission vor wenigen Tagen zu dem Schluss gelangt, dass im Fußballstadion im Stadtteil San Siro, offiziell auch als "Stadio Giuseppe Meazza" bekannt, einer Arena vieler denkwürdiger Momente der fußballerischen Populärkultur, "kein kulturelles Interesse" stecke. Nichts!

Die Bürokraten argumentierten so: Die Mauern des ursprünglichen Stadions, eingeweiht 1926, und jene der ersten großen Erweiterung 1939 seien seit dem Großumbau für die Fußballweltmeisterschaft 1990 kaum noch erkennbar. Und da nur denkmalgeschützt gehört, was mindestens 70 Jahre alt ist, hat das hehre San Siro also nicht mehr Wert als eine alte, stillgelegte Fabrikhalle. Es darf abgerissen werden, sodass danach gar nichts mehr da ist, was an früher erinnern würde. An Ruhm und Tränen, an Staunen und Feiern.

Detailansicht öffnen Bengalische Feuer gehören beim Mailänder Derby fast schon zum guten Ton. (Foto: imago)

Allein vier Endspiele im Europapokal der Landesmeister und später in der Champions League haben in diesem Stadion stattgefunden, und von jenem von 2001 muss dann gleich noch die Rede sein. Der Trainer Arrigo Sacchi revolutionierte darin zwischen 1987 und 1991 den Fußball mit seinem Systemdenken, diesem kompakten Konzert der Linien, mit Franco Baresi als Chef der Abwehr und dem nicht unwesentlichen Zutun dreier großer Niederländer in der Struktur des AC Mailand: Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard.

In den vergangenen Jahrzehnten gab es kein besser orchestriertes Team als Sacchis Milan, ungefähr vergleichbar mit dem FC Barcelona des Pep Guardiola, einem anderen Revoluzzer, dem allerdings die Inspirationen des Lionel Messi zur Verfügung standen. Und Silvio Berlusconi, für einige Zeit Ministerpräsident und Milan-Präsident in Personalunion, ließ sich für diese einzigartige Ära auf den Rängen feiern, dass darüber die altrömischen Kaiser neidisch wurden. Keine Kultur? Keine bewahrenswerte Geschichte?

Und doch: Die Bewertung der lombardischen Kommission hat auch eine andere, eine geschäftliche Seite. Die Stadtvereine AC Mailand und der FC Internazionale sollen nach dem Verdikt der Beamten "einige Flaschen Sekt" geöffnet haben, schrieb eine italienische Zeitung. Der Beschluss erleichtert nämlich den Bau eines neuen, modernen Stadions: von "La Cattedrale" oder den "Anelli di Milano", so heißen die beiden Projekte im Wettbewerb; die Investitionen werden auf 1,2 Milliarden Euro taxiert.

Im Sommer wollen sich die Klubs für ein Projekt entscheiden, gebaut wird an fast derselben Stelle. Draußen in der Peripherie, am Westrand der Stadt, neben der Pferderennbahn und den Wohnblöcken San Siros, eines alten Arbeiterquartiers. Es war auch mal darüber debattiert worden, ob man die neue Spielstätte vielleicht woanders aufstellen sollte, im Nirgendwo mit mehr Platz. Doch das hätten die Mailänder nicht akzeptiert, weniger noch als eine Totaldemolierung des alten Stadions.

Die meisten Fans blieben beim alten Namen, bei "San Siro"

Bevor sie nun überstimmt wurde von der höheren Instanz, hatte die Stadtverwaltung gefordert, dass zumindest einige Elemente des "Meazza" erhalten blieben - als Reminiszenzen, als Treiber der Nostalgie. Und so zeichneten die beiden Architekturbüros aufwendige Gesamtpläne, in denen neben der neuen Arena zum Beispiel die mächtige Rampe hinauf zum zweiten Tribünenring des alten Meazza stehen bleiben soll, dazu einer oder gar zwei der vier runden, 60 Meter hohen Ecktürme. In einem der Projekte überleben auch beide Kurven, die der Milanisti und die der Interisti. Die Relikte also als Kulisse eines Sportkomplexes für das Volk, für Museen, Kinos, Läden. Kommerz, Kultur, Spiele, alles in einem. Ob diese Konzessionen an die Erinnerung nun noch umgesetzt werden, ist aber nicht mehr so klar. Wenn die Bürokratie erst mal besiegt ist, verliert das Herz meist gegen das Geschäft.

Detailansicht öffnen Durch Umbauten ist die "Scala del Calcio", das Opernhaus des Fußballs, ein Monster geworden. Mit Charme, natürlich, aber ein Monster. (Foto: imago)

Zu Beginn war das "Stadion für Mailand", ein Geschenk von Piero Pirelli, dem damaligen Präsidenten von Milan, nur die Spielstätte des AC. Für 35 000 Zuschauer. San Siro, so hieß eine kleine Kirche in der Gegend, sie gab Viertel und Stadion ihren Namen. Orientiert hatte man sich an der Struktur englischer Fußballstadien: lineare Tribünen, eine überdacht, die Ecken offen. In den Dreißigern übernahm die Stadt das Stadion, sie schloss die Ecken, zog die Tribünen hinter den Toren hoch auf das Niveau der Hauptränge, die Kapazität wuchs auf 65 000. Nun spielte auch Inter da.

Auch deshalb sollte man später nach einen Namen für das Stadion suchen, der beiden "tifoserie", den Anhängerschaften von Milan und Inter, gleichermaßen gefallen würde. 1980 kam man auf Giuseppe "Peppin" Meazza (1910 bis 1979), eine Ikone des Calcio, doppelter Weltmeister. Der hatte für beide Klubs gespielt. Groß geworden war er aber bei Inter, parteiisch trotz allem. So blieben die meisten Fans beim alten Namen, bei "San Siro". Auch Italiens Medien meiden die Bezeichnung "Meazza" oder sagen beide Namen in einem Atemzug, zum Beispiel beim Fernsehen: "Willkommen im Giuseppe Meazza in San Siro."