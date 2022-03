Robert Lewandowski:Jetzt trifft er auch noch neben dem Platz

Lewandowskis Bilanz in der Champions League gegen Salzburg: Ein Hattrick in elf Minuten.

Von Christof Kneer

Es gab Zeiten, da hätten sich viele Menschen vorstellen können, dass Uli Hoeneß mal in die Politik geht. Zu diesen Menschen zählte unter anderem Uli Hoeneß, der mit breitbeinigem Selbstbewusstsein in den Talkshows saß und Deutschland erklärte, wie es mit Griechenland verfahren sollte. Wenn es sein musste, ließ Hoeneß auch mal gegenteilige Meinungen zu, es musste allerdings nie sein. Nach seinem Steuerprozess verschwand er dann aus dem politischen Diskurs, zu seinem eigenen Bedauern, er würde immer noch so gerne so viel sagen. Aber vielleicht geht ja bald ein anderer für ihn in die Politik, Hoeneß' Segen hätte er jedenfalls.