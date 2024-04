Xabi Alonso (Meistertrainer von Bayer Leverkusen, bei DAZN): "Es ist einer besonderer Tag für alle. Wir haben heute so viele Leute belohnt. Wir müssen die erste Meisterschaft genießen und sind froh für alle. Vielleicht ist es auch gut für die Bundesliga , dass mal eine andere Mannschaft gewinnt. Jetzt ist es an der Zeit zu feiern. Wir müssen heute genießen und feiern mit den Familien, Freunden und Fans. Nächste Woche ist ein anderer Termin."

Jonas Hofmann (Mittelfeldspieler von Bayer 04 Leverkusen, bei DAZN): "Emotionen pur. Da fließt alles durch den Körper. Soll man lachen, soll man weinen? Das hätte ich mir nicht erträumt. Egal wer gespielt hat: Wir waren immer da. Es ist einfach nur geil. Jeder zieht extrem mit. Der Trainer lebt das vor. Es zeichnet uns aus, dass wir sehr selbstkritisch sind, das wird angenommen. Der Sieg gegen Bayern hat schon einen Ruck durch die Mannschaft gegeben. In den Wochen danach waren wir angefixt. So ist der Abstand von Woche zu Woche angewachsen. Wir haben uns aber immer wieder fokussiert auf die Spiele und gesagt: Wir feiern erst, wenn es so weit ist."

Florian Wirtz (Mittelfeldspieler von Bayer 04 Leverkusen, bei DAZN): "Das ist unbeschreiblich. Ich persönlich kann das eigentlich noch gar nicht realisieren. Ich brauch' noch ein bisschen jetzt gleich in der Kabine, um das wirklich in den Kopf zu kriegen, was wir da erreicht haben."

... auf die Frage, wann er gemerkt habe, dass dieses Jahr besonders ist: "Natürlich nicht direkt am Anfang der Saison, weil sowas kann man sich eigentlich nicht ausmalen, wenn man sieht, was die Jahre vorher passiert ist in der Bundesliga. Deswegen ist es irgendwann gekommen, als wir viele Spiele gewonnen haben und uns ein dominantes Spiel erarbeitet haben. Irgendwann kam das dann, dass man auch daran gedacht, dass es auch mehr geben kann, als nur eine gute Saison zu spielen und sich für die Champions League zu qualifizieren."

... auf die Frage, wer aus der Mannschaft nun beim Feiern vorangehen werde: "Wir haben gar nicht solche Partybiester, aber ich würde dann eher die Deutschen wie Jonas Hofmann und Robert Andrich sagen."

Reiner Calmund (ehem. Manager und Geschäftsführer von Bayer 04, bei DAZN): "Ich war nervös die ganzen Wochen. Wir haben ja alles erlebt. Ich hab' ja bis heute Mittag noch gesagt: Ich spreche nicht darüber. Dass ihr (die Medien, d. Red.) darüber sprecht bei dem Vorsprung, ist schon klar. Aber ich hab so viel Scheiße erlebt."

... auf die Frage, was diese Bayer-Mannschaft besonders mache: "Das ist einfach: Alonso war in Spanien der Dreh- und Angelpunkt im zentralen Mittelfeld. Die wurden Europameister zweimal, natürlich auch durch andere Spieler, aber er hat das Spiel geführt. Die wurden dann auch Weltmeister. So eine Rolle spielen: Das hat der übertragen in die Mannschaft - hatte dann den Xhaka als seinen Übersetzer in dem Spiel. Dann hast du natürlich auch so einen Ausnahmejungen wie den Florian Wirtz. Das ist dann so eine Formel. Florian ist ein Goldjunge. Davon haben wir im Moment keine fünf Stück auf der Welt."

Herbert Hainer (Präsident des FC Bayern): "Herzlichen Glückwunsch an Bayer Leverkusen zur historischen ersten Deutschen Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Der Titel geht absolut verdient nach Leverkusen: Es ist der Lohn für eine herausragende Saison und tollen Fußball. Das Ziel des FC Bayern lautet nun: Die Schale muss zurück nach München! Wir sehen uns in der neuen Saison."

Jan Christian Dreesen (Vorstandschef des FC Bayern): "Man kann dem gesamten Club Bayer Leverkusen nur gratulieren. Sie haben bislang eine makellose Saison gespielt, die Mannschaft hat Mut, Klasse und vor allem Konstanz bewiesen und ist deshalb verdient Deutscher Meister 2024 geworden. Aber eines steht auch fest: Wir nehmen dies als direkten Ansporn, werden noch härter arbeiten und nicht ruhen, bis die Schale wieder zurück nach München an die Säbener Straße kommt."

Max Eberl (Sportvorstand des FC Bayern): "Glückwunsch, insbesondere an Xabi Alonso, sein Trainerteam und an die gesamte Mannschaft. Euer Fußball hat die Bundesliga begeistert. Die Serie des FC Bayern ist gerissen, aber wir werden nun alles daran setzen, um wieder anzugreifen."

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Bayer 04 Leverkusen ist in dieser Saison die beste deutsche Mannschaft und der Titel absolut verdient. Die Handschrift von Trainer Xabi Alonso ist klar zu erkennen. Die Spieler treten als Einheit auf, sind taktisch diszipliniert und zweikampfstark, zugleich variabel, kreativ und spielfreudig. Die Leistungen der Mannschaft sind ein Beleg dafür, wie wichtig die richtige Mischung von Qualität und Mentalität ist. Besonders freue ich mich darüber, dass unsere Nationalspieler einen großen Anteil an diesem Erfolg haben, der sie sicher auch bei der Euro im Sommer beflügeln wird. Das kann uns als Team nur guttun."

Rudi Völler (DFB-Sportdirektor und ehem. Sport-Geschäftsführer von Bayer 04): "Ich weiß, wie viel dem gesamten Klub dieser erste Deutsche Meistertitel der Vereinsgeschichte bedeutet. Er ist das Ergebnis einer weitsichtigen, intelligenten und leidenschaftlichen Arbeit. Fernando Carro und Simon Rolfes haben einen hervorragenden Kader zusammengestellt und mit Xabi Alonso einen überragenden Trainer geholt. Die Dominanz und Selbstverständlichkeit, mit der Bayer 04 Leverkusen die Spiele unter seiner Führung bestreitet, sind beeindruckend. Die Konstanz der Leistungen und Ergebnisse ist unglaublich. Den Begriff 'Vizekusen' habe ich noch nie leiden können - jetzt ist er Geschichte und das absolut zurecht."

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): "Einige Male hatte der Verein in der Vergangenheit den Titel nur knapp verpasst, umso größer ist sicher jetzt die Freude. Die Mannschaft spielt unter ihrem Trainer Xabi Alonso mitreißenden, meisterlichen Fußball, hat noch kein Spiel verloren und nie einen Zweifel daran gelassen, wer am Ende ganz oben stehen würde. Bayer 04 Leverkusen hat es in dieser Bundesliga-Saison zu keinem Zeitpunkt spannend gemacht - ein größeres Kompliment kann es nicht geben."

Ilkay Gündogan (Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, bei X): "Glückwunsch an Bayer Leverkusen zur Meisterschaft. Ob das verdient ist, kann es keine zwei Meinungen geben. Was für eine Leistung - wow! Wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, dann kann es auch in der UCL weit gehen. Bin gespannt!"

Bastian Schweinsteiger (Weltmeister von 2014): "Die Werkself hat eine großartige Entwicklung unter Xabi Alonso genommen und die Bundesliga in dieser Saison dominiert. Eine beeindruckende Leistung."

Karl Lauterbach (Bundesgesundheitsminister der SPD, mit Wahlkreis Leverkusen, bei X): "Herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft! Eine solche Siegesserie, ein so toller Angriffsfußball, so viel Spielfreude: Das zählt mehr als fünf Meisterschaften von Bayern München. Hier beginnt eine neue Ära spannenderer Meisterschaften. Ich freue mich für meinen Wahlkreis."

Uwe Richrath (SPD-Oberbürgermeister von Leverkusen): "Ein Traum ist wahr geworden. Ich bin so stolz und es rührt mich sehr, dass unsere Stadt, meine Heimatstadt, diesen Moment erleben und feiern kann. Heute, das ist vor allem ein Geschenk an die Fans. An die, die seit Jahrzehnten ihre Mannschaft in guten und in schlechten Zeiten anfeuern, die immer da sind und ihrem Verein die Treue halten. Die mit helfender Hand beiseite stehen, wenn im Stadion um Punkte und Siege gespielt wird. Viele Fans und die Stadt warten seit mehr als 30 Jahren auf diesen Moment. Sie wagten kaum zu glauben, dass die Meisterschale jemals nach Leverkusen kommt. Nun ist es geschehen und der Damm ist gebrochen."

Heike Ullrich (DFB-Generalsekretärin): "Seit der Premierensaison der Bundesliga 1963/1964 gab es zwölf verschiedene Deutsche Meister, Bayer Leverkusen ist nun der 13., dazu im Namen des Deutschen Fußball-Bundes herzlichen Glückwunsch! Es ist ein herausragender Erfolg, der höchste Anerkennung verdient. Mit ihrer Art zu spielen, haben die Leverkusener ihre Fans begeistert und gewiss neue dazugewonnen. Wenn eine Mannschaft bereits fünf Spieltage vor Saisonende den Titel holt, hat sie sehr viel richtig gemacht."