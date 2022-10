Leverkusen in der Champions League:Karma bis in die 99. Minute

Bayer 04 erlebte beim 2:2 in Madrid schon vor dem Anpfiff eine Enttäuschung, doch was dann bis tief in die Nachspielzeit passierte, übertraf alle Erwartungen - wieder spielen Videobeweis und Elfmeter eine Rolle.

Von Ulrich Hartmann

Wenn die relevanten Entscheidungen vor dem Anpfiff und nach dem Abpfiff fallen, dann ist vermutlich alles "Karma". Dieses Synonym für spirituelles Schicksal benutzte Mittwochnacht der Torwart Lukas Hradecky, um ironisch zu erklären, warum Bayer Leverkusen 25 Minuten vor dem Anpfiff seines Gastspiels bei Atletico Madrid erfuhr, dass es die Gruppenphase der Champions League diesmal nicht überstehen wird. Und warum Atletico fünf Minuten nach dem Abpfiff noch einen Elfmeter schießen durfte, der Leverkusen auch noch den Gnadengang in die Europa League hätte kosten können.

Per Videobeweis nach dem Abpfiff hatte Madrids Yannick Carrasco in der 99. Minute den Siegtreffer auf dem Fuß, doch Hradecky parierte - und so bleibt den Leverkusenern nach dem 2:2 im Madrider Osten die Chance, am kommenden Dienstag daheim gegen Brügge wenigstens noch das Überwintern in der Europa League zu sichern. Freilich nur, wenn ihr Karma das zulässt.

In der Gruppe hatte das 4:0 von Porto in Brügge 25 Minuten vor dem Anpfiff in Madrid bereits für klare Verhältnisse gesorgt. Brügge und Porto spielen überraschend im Achtelfinale der Champions League weiter, Madrid und Leverkusen streiten sich um das Trostpflaster Europa League. Das 2:2 in Madrid am Mittwochabend mit zwei Bayer-Treffern durch Moussa Diaby (1:0, 9.) und Callum Hudson-Odoi (2:1, 29.) brachte diesbezüglich allerdings noch keine Entscheidung.

Turbulent wurde es nach dem Abpfiff, als der französische Schiedsrichter Clement Turpin auf dem Monitor am Spielfeldrand noch ein sanktionswürdiges Handspiel des Leverkuseners Piero Hincapie in der allerletzten Szene des Spiels entdeckt haben wollte. Eine Niederlage hätte für Bayer schon vor dem finalen Spiel kommenden Dienstag den letzten Platz in der Gruppe bedeutet.

Detailansicht öffnen Yannick Ferreira Carrasco von Atletico Madrid war beim Elfmeter in der Nachspielzeit gescheitert - zwei weitere Versuche der Spanier parierten die Leverkusener ebenso. Irgendwie. (Foto: Angel Martinez/Getty)

In der 99. Minute lief Carrasco an, Hradecky hielt, Saul Niguez köpfelte den Rebound an die Latte und der nochmalige Nachschuss von Reinildo wurde auf der Torlinie geblockt. Eine unglaubliche Szene. "Karma!", witzelte Hradecky hinterher schulterzuckend, weil man die Zufälle des Fußballs manchmal gar nicht mehr rational erklären kann.

So hielt sich Leverkusens Enttäuschung in Grenzen darüber, dass das Team im fünften Pflichtspiel unter dem neuen spanischen Trainer Xabi Alonso zum vierten Mal nacheinander sieglos blieb. Nur zum Auftakt gegen das Bundesligaschlusslicht Schalke hatte es einen 4:0-Erfolg gegeben, zwei Niederlagen und zwei Unentschieden sorgten im Anschluss für mittelprächtige Laune.

Sollte es nächsten Dienstag gegen Brügge kein Gruppen-Happyend geben, dann wäre es bereits das dritte Bayer-Aus in dieser Saison nach der DFB-Pokalniederlage im Juli und dem Champions-League-Gruppen-Aus am Mittwochabend. Von vier Optionen bliebe Bayer dann nur noch die Bundesliga - in der mit einem Aus am Saisonende freilich niemand rechnet, auch wenn sich Leverkusen als aktueller Viertletzter da durchaus in Gefahr befindet und am Samstag ein schwieriges Spiel in Leipzig vor der Brust hat.

Eine europapokalfreie Saison, wie sie zur nächsten Spielzeit droht, hatte Leverkusen zuletzt 2017/18 erlebt, aber ein Scheitern in der Bundesliga, also einen Abstieg in die zweite Liga, hat es seit Bayers Bundesligaaufstieg 1979 noch nie gegeben. Das wäre eine Katastrophe für Leverkusen und nicht einmal mit miesem Karma zu erklären.