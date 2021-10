FC Bayern:Leroy Sané - das Zwei-Trainer-Projekt

Von Christof Kneer, Lissabon

Als Leroy Sané in der 70. Minute zum Freistoß anlief, hat Hansi Flick kurz an Mads Buttgereit gedacht. Buttgereit ist jener enorme Mensch, von dem der deutsche Fußball bis vor wenigen Wochen noch nie etwas gehört hatte und den sie beim DFB inzwischen fast ein wenig verstecken müssen, weil sonst jeder ein Interview mit ihm haben will. Buttgereit nennt sich "Individualtrainer Standards", und das bedeutet, dass er Weltklassefußballspielern sagt, wie sie gegen den Ball treten müssen, und die Weltklassefußballspieler akzeptieren das, obwohl er selbst nur mal Trainer bei den B-Junioren des dänischen Klubs FC Midtjylland war. Sané lief also an in der 70. Minute, und dann schickte er den Ball auf eine Abenteuerreise, die selbst so ein Champions-League-erfahrener Ball noch nicht so oft mitgemacht hat. Von Lionel Messi kennen die Bälle einen solchen Spin, von Leroy Sané kennen sie ihn noch nicht. Aber sie lernen dazu.