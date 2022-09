"Ich kann es nicht erwarten": Dennis Schröder hat in der Nationalmannschaft als Anführer überzeugt, kommende Saison kehrt er in der NBA zu den Los Angeles Lakers zurück.

Von Ralf Tögel, Berlin

Einen kleinen Blick in die Zukunft hatte Dennis Schröder ja schon nach der ersten Partie bei dieser Basketball-Europameisterschaft in Köln gegeben. Über den nächsten Spieler in der nordamerikanischen Profiliga NBA nämlich, wo sein Berater bekanntlich auf der Suche nach einem neuen Klub war, wie Schröder ebenfalls wissen ließ. Zu diesem Zeitpunkt war der 29-Jährige ein so genannter Free Agent, also vertragslos. Der gebürtige Braunschweiger war zuletzt bei den Boston Celtics angestellt, die ihn mitten in der Saison zu den Houston Rockets abgeschoben hatten. Dort war sein Vertrag ausgelaufen.

Seine NBA-Prognose nach dem 76:63-Sieg zum Turnierstart gegen Frankreich bezog sich allerdings auf den Nationalmannschaftskollegen Maodo Lo, dem er eine Karriere in jener weltbesten Liga zutraute. Nun aber steht fest, dass Schröder selbst in der kommenden Spielzeit in die USA zurückkehrt. Nach der bitteren 91:96-Halbfinalniederlage gegen die Spanier und vor dem EM-Finale am Sonntagabend gab er via Instagram bekannt, dass er beim wohl prominentesten Verein ein neues Engagement angenommen hat: Der Point Guard hat einen Einjahresvertrag bei den Los Angeles Lakers unterschrieben.

Sein Gehalt wird sich allerdings halbieren, im vergangenen Jahr waren Schröder noch knapp sechs Millionen Dollar überwiesen worden. Weil die Kalifornier mit ihrem edlen Kader, in dem Superstar LeBron James der Topverdiener ist, die Gehaltsobergrenze gerissen haben, dürfen nur noch Spieler für das Gehaltsminimum verpflichtet werden. Das beträgt immer noch knapp 2,5 Millionen Dollar, um das Auskommen des Familienvaters muss sich also niemand ernsthafte Sorgen machen.

Vor einem Jahr hatte Schröder ein 84-Millionen-Angebot der Lakers ausgeschlagen, jetzt kehrt er für 2,5 Millionen Dollar zurück

Pikant ist dabei indes, dass Schröder vor einem Jahr, als er noch für die Lakers spielte, ein Vierjahresangebot über 84 Millionen Dollar ausgeschlagen hatte. Wahrscheinlich erhoffte er sich bessere Angebote und sich hat sich dabei ordentlich verzockt. Nun also die Rückkehr in die Stadt der Engel, offenbar geläutert: "Letztes Jahr hat sich nicht richtig angefühlt. Ich habe mich missverstanden gefühlt und niemand kannte die wahre Geschichte. Ich komme zum größten Klub zurück, um es richtig zu machen", schrieb er bei Instagram, "es ist eine Ehre, für die Lakers zu spielen. Ich kann es nicht erwarten anzufangen." Auch sein früherer und neuer Mitspieler LeBron James habe sich für ihn eingesetzt, was dieser ebenfalls über die sozialen Kanäle bestätigte: "So verdammt glücklich, dich wieder zurück zu haben."

Detailansicht öffnen Ex- und bald wieder Kollegen: LeBron James (Mitte) und Dennis Schröder werden bei den Los Angeles Lakers künftig erneut zusammen spielen. (Foto: Carmen Mandato/dpa)

Schröder hatte beim EM-Turnier mit nachhaltig starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Der Spielgestalter ist das deutsche Werbegesicht für die Heimveranstaltung, neben andern NBA-Größen wie dem Slowenen Luka Doncic, oder dem Griechen Giannis Antetokounmpo und dem Serben Nikola Jokic. Die beiden Letztgenannten wurden in den vergangenen vier Jahren (Antetokuonmpo 2019 und 2020) zum besten Spieler der NBA gewählt, also zum weltbesten Basketballer. Und während die hochtalentierten Kollegen - weil ausgeschieden - längst in der Heimat sind, zeigte Schröder eine Galavorstellung nach der anderen.

Neben seinem unwiderstehlichen Zug zum Korb fand er zusehends Sicherheit im Distanzwurf, wenn beides funktioniert, "dann wird es brenzlig für den Gegner", befand Teamkollege und Co-Kapitän Johannes Voigtmann. Schröder ist mit 21,6 Punkten im Schnitt pro Partie nicht nur der beste Punktesammler im Team, er gibt auch die meisten Vorlagen (7,3 pro Spiel) und bestimmt Tempo und Rhythmus des deutschen Teams. Beim Halbfinal-Aus gegen Spanien glänzte er mit 30 Punkten.

Jeder Teamkollege lobt den deutschen Anführer Schröder in den höchsten Tönen

Zudem erwies sich Schröder als der erhoffte Anführer. Nach den Misserfolgen bei der Heim-EM 2015 und der WM 2019 in China, als die hoch gelobten Auswahlteams des Deutschen Basketball Bunds jeweils in der Vorrunde scheiterten, wurde Schröder nachgesagt, dass er mehr für sich als für das Team spiele. Diesen Vorwurf hat er nun auf beeindruckende Weise aus der Welt geschafft. Die Teamkollegen loben ihn in höchsten Tönen, Bundestrainer Gordon Herbert darf sich bestätigt fühlen, er hatte sich auf Schröder als Anführer vor der EM festgelegt und diesen zum Mannschaftskapitän bestimmt.

All dies dürfte für sein neues Engagement sicherlich nicht schädlich gewesen sein, zudem trifft Schröder bei den Lakers auf einen weiteren ehemaligen Weggefährten: Den neuen Trainer Darvin Ham kennt er aus seiner Anfangszeit bei den Atlanta Hawks, dort war Ham Assistenztrainer, dort wurde 2013 Schröders NBA-Karriere begründet. Wie sehr sich Kollege James über die Rückkehr Schröders freut, will er ihm offenbar noch vor Ort mitteilen, der 37-Jährige hat sich für einen Besuch am Finaltag in der Berliner Arena angesagt.