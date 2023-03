Los Angeles Lakers in der NBA:Von wegen Showtime

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Vielleicht sollte man sich noch einmal den Rekordabend von LeBron James in Erinnerung rufen, um zu verstehen, was da los ist bei den Los Angeles Lakers. Natürlich war in der Arena in Downtown LA das Getöse enorm, als James vor drei Wochen diesen Korb erzielte, mit dem er Kareem-Abdul Jabbar als erfolgreichsten Punktesammler der NBA-Geschichte ablöste. Es sind die Showtime-Lakers, und wenn einer Showtime liefert, dann jubilieren die Leute - wobei: Die meisten waren damit beschäftigt zu protokollieren, dass sie dabei gewesen sind. Ob sich jemand an Spielstand, Gegner oder Endergebnis erinnert - oder doch nur ans Dabeigewesensein?

Es lohnt bei sowas ja immer, auf Aspekte am Rand zu achten; beim LeBron-Rekord-Foto zum Beispiel auf die Person, die ohne gezücktes Handy unter dem Korb hockt: Nike-Gründer Phil Knight, der den Moment mit eigenen Augen sehen möchte und nicht durch einen Handy-Bildschirm - denn beweist man durchs Filmen nicht, dass einem der Beweis des Dabeigewesenseins wichtiger ist als das eigentliche Erlebnis?

Noch ein paar Rand-Auffälligkeiten von diesem Spiel, das LA 130:133 gegen die Oklahoma City Thunder verlor: James' damaliger Kollege Russell Westbrook weigerte sich bei seiner Auswechslung Ende der ersten Halbzeit, das Spielfeld zu verlassen; in der Kabine lieferte er sich ein Brüllduell mit Trainer Darvin Ham. Im Rekord-Moment von James im dritten Viertel saß Mitspieler Anthony Davis auf der Ersatzbank - und blieb sitzen. Das Dabeisein hätte Westbrook und Davis egaler kaum sein können, denn: Was ist der individuelle Rekord eines anderen schon wert, wenn man als Team verliert und als Kollege von James den Ansprüchen nicht genügt?

LeBron James droht kaum verschlüsselt mit einem Weggang von den Lakers

James, 38, selbst sagte nach dieser Partie: "Ich weiß, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann. Wenn ich motiviert bin, kann ich jeder Gruppe von Leuten helfen, um den Titel zu spielen - oder jedem Klub." James ist bekannt dafür, Botschaften in Sätze wie diesen zu verpacken, in diesem Fall war sie unmissverständlich: Ich möchte um die Meisterschaft spielen, und wenn das mit den Lakers nicht klappt, dann werde ich das woanders tun.

Das war kurz vor dem Ende der Frist für Spielertransfers, Lakers-Manager Rob Pelinka war tatsächlich umtriebig. Es gelang ihm, den unzufriedenen Westbrook loszuwerden (an Stadtrivale LA Clippers) und dafür brauchbare Helfer wie D'Angelo Russell, Jarred Vanderbilt und Malik Beasley zu holen. Er schaffte freilich nicht den erhofften Mega-Tausch, der James-Kumpel Kyrie Irving aus Brooklyn nach Los Angeles gelotst hätte. James war "enttäuscht" darüber, dass Irving nach Dallas ging. Er sagte nach einem Comeback-Sieg am Wochenende gegen eben diese Mavericks aber auch: "Wir sind jetzt gut aufgestellt."

Heißt: Sie haben eine Chance auf die Playoff-Teilnahme, was in der NBA, man muss das so deutlich sagen, ein Witz ist. 15 Teams gibt es in der Western Conference, zwei davon (die Houston Rockets und San Antonio Spurs) bemühen sich um möglichst viele Niederlagen, um bei der Talentbörse im Juni so früh wie möglich wählen zu dürfen. Es bewerben sich also in Wahrheit 13 Teams um zehn Playoff-Plätze - sechs sind direkt qualifiziert, die anderen vier spielen in einer Vorrunde die verbliebenen zwei Plätze aus. Die ach so legendären Lakers liegen derzeit auf Platz zwölf.

James hatte einen einfachen Plan, um die Saison zu retten - aber genau jetzt ist er am Knöchel verletzt.

Andererseits liegen sie auch nur drei Siege hinter Platz sechs, die Rechnung von James war: direkte Quali, erste Runde gegen die unerfahrenen Sacramento Kings (derzeit Platz drei) - und dann mal gucken. Gegen gesunde und eingespielte Lakers mit den Anführern James und Davis spielt keiner gern. Die Lakers müssten also: gewinnen und vor allem gesund bleiben. Doch ausgerechnet jetzt ist James am Knöchel verletzt, er verpasste deshalb die Partie am Dienstag gegen die Memphis Grizzlies - und die war stellvertretend dafür, was die Lakers ohne James sind: ein Team, in dem sich die Protagonisten nicht mehr vertrauen und im entscheidenden Moment Fehler machen. Diesmal verdaddelte Davis erst kurz vor Ende den Ball, ehe er es per Alleingang noch einmal erfolglos versuchte. Der eigentliche Dirigent Dennis Schröder wirkte irritiert, eine innige Debatte der beiden auf dem Spielfeld dokumentierte die Unzufriedenheit.

Ihren Disput beendeten sie schließlich mit seltsam gespielter Harmonie nach dem Motto: Okay, passiert, haben wir wohl verloren. James verfolgte die Szenen auf der Bank in zivil, er wirkte kolossal genervt. "Ich verstehe, dass er frustriert ist", sagte Lakers-Besitzerin Jeannie Buss. Im Lakerland wissen sie: Individuelle Rekorde kann ihr Bester auch woanders erreichen - ihn treibt die Lust auf eine letzte Meisterschaft an. Und die ist derzeit weit entfernt, denn James fällt nun in der entscheidenden Saisonphase mindestens zwei Wochen aus.