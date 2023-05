Laboratory for Ballsports Behaviour: Fußballlehrer Manuel Baum (Mitte) mit seinen Kollegen Sebastian Nagel, Florian Stenzel, Mike Wenglein und Ansgar Tümmers (von links).

Wie verändert künstliche Intelligenz die Analyse von Fußballspielen? Zu den Menschen, die das beantworten wollen, gehört auch ein kleines Team um den früheren Bundesligatrainer Manuel Baum. Ein Laborbesuch in einem Münchner Keller.

Von Stefan Galler

Nur noch wenige Minuten zu spielen zwischen zwei Fußballmannschaften, es steht unentschieden, ein Tor entscheidet über Wohl und Wehe. Der Trainer nimmt sein Tablet zur Hand und stellt die einfache Frage: "Mit welchem Mittel sind die Chancen am größten, gegen diesen Gegner in der verbleibenden Spielzeit noch zu treffen?" Die künstliche Intelligenz, in Echtzeit gefüttert mit Daten aus dem Spiel, aber auch mit umfangreichem Material aus vergangenen Partien, spuckt eine Lösung aus. Sei es die Einwechslung eines potenziell treffsicheren Spielers oder ein neues taktisches Rezept.